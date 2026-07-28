Shakira reaparece junto a Antonio de la Rúa 16 años después de su ruptura

Después de varias semanas acaparando titulares por sus conciertos, Shakira vuelve a situarse en el foco mediático. Esta vez no ha sido por su música, sino por una imagen que ha desatado la conversación en redes sociales. La cantante colombiana ha reaparecido junto a Antonio de la Rúa, su expareja y una de las personas que más influyó en su vida personal y profesional durante más de una década. Una fotografía inesperada que ha sorprendido a sus seguidores y que confirma que, pese al paso del tiempo, mantienen una relación cordial.

La instantánea ha salido a la luz a través de George Nader, empresario y promotor turístico, que la compartió en su perfil de Instagram junto al escueto mensaje: «¡Solo en Miches!». En la imagen aparecen, además de Shakira y Antonio de la Rúa, Tonino Mebarak, hermano de la artista y una figura clave dentro de su equipo, ya que desde hace años ejerce como su road manager y es uno de sus principales apoyos personales.

Aunque Nader no ha dado más detalles sobre el encuentro, todo apunta a que la reunión tuvo lugar en Miches, una localidad de la costa este de República Dominicana donde desarrolla varios proyectos turísticos. Los cuatro posan sonrientes y relajados, una imagen que ha alimentado las especulaciones sobre el vínculo actual entre la cantante y quien fue su pareja durante más de diez años.

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El reencuentro llega en un momento especialmente intenso para Shakira. La artista acaba de cerrar la etapa estadounidense de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera reciente, y hace apenas unos días protagonizó una de las actuaciones más comentadas del verano al interpretar el himno oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy durante la ceremonia de clausura del torneo.

Acostumbrada a que cada uno de sus movimientos genere titulares, la aparición junto a Antonio de la Rúa ha despertado el interés de quienes recuerdan el papel que desempeñó el argentino en su carrera. Sin embargo, la fotografía no va acompañada de ningún gesto o mensaje que invite a pensar en algo más que un encuentro amistoso.

De hecho, el tiempo parece haber dejado atrás las diferencias que marcaron el final de su relación. Tras una ruptura muy mediática y varios procedimientos judiciales relacionados con asuntos profesionales, ambos habrían logrado reconstruir una relación basada en el respeto mutuo, tal y como refleja esta imagen.

Mientras tanto, Shakira continúa atravesando uno de los momentos más sólidos de su carrera. Desde su separación de Gerard Piqué, ha encadenado éxitos musicales, premios y una gira internacional que ha vuelto a demostrar su enorme capacidad de convocatoria. Una etapa en la que cualquier aparición pública, incluso la más informal, acaba convirtiéndose en noticia.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 y se prolongó durante cerca de once años. Hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, Antonio no solo fue la pareja sentimental de la artista, sino también una figura relevante en la gestión de su carrera internacional, participando en decisiones estratégicas durante una de las etapas de mayor crecimiento profesional de la colombiana.

Su ruptura se hizo pública en 2011 mediante un comunicado en el que ambos explicaban que la separación se había producido de forma amistosa meses antes. Sin embargo, esa aparente buena sintonía dio paso poco después a una batalla judicial, cuando De la Rúa reclamó una compensación económica por su trabajo como asesor de la cantante. Finalmente, los tribunales desestimaron sus demandas.

Con el paso de los años, las tensiones quedaron atrás y ambos siguieron caminos muy distintos. Shakira inició entonces su conocida relación con Gerard Piqué, mientras que Antonio rehízo su vida lejos del foco mediático. La fotografía difundida ahora demuestra que, más de quince años después de su ruptura, ambos mantienen una relación cordial y natural, muy alejada de las polémicas que protagonizaron en el pasado.