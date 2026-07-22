Shakira (49 años) revela el secreto de su físico: «Ni dos horas sobre el escenario son suficientes»

A sus 49 años, Shakira continúa sorprendiendo con una condición física extraordinaria. Sus conciertos, que superan con facilidad las dos horas de duración, están repletos de coreografías intensas, saltos, desplazamientos constantes y movimientos de cadera que exigen una resistencia física al alcance de muy pocos artistas. Sin embargo, detrás de ese despliegue de energía no hay fórmulas mágicas ni entrenamientos improvisados. Su físico es el resultado de años de constancia, un exigente trabajo de fuerza y una preparación meticulosa que comienza mucho antes de que se enciendan los focos.

La propia cantante ha mostrado recientemente cómo se prepara antes de subir al escenario, dejando claro que actuar no sustituye al entrenamiento. En un vídeo compartido en sus redes sociales confesaba: «Hago ejercicio y estiro, como si las dos horas del escenario no fueran suficiente». Una frase que resume perfectamente su filosofía. Aunque cada concierto supone un enorme desgaste físico, Shakira entiende que el cuerpo necesita llegar activado, fuerte y preparado para soportar el esfuerzo sin comprometer el rendimiento ni aumentar el riesgo de lesión.

El entrenamiento de fuerza, el verdadero secreto de su físico

Aunque el baile siempre ha sido una de sus principales herramientas para mantenerse en forma, la cantante colombiana lleva años apostando por el entrenamiento de fuerza como uno de los pilares de su preparación. Antes de cada actuación, dedica varios minutos a activar la musculatura de glúteos, piernas, abdomen y cadera mediante ejercicios específicos que le permiten mejorar la estabilidad, generar potencia en cada movimiento y soportar la enorme carga física que exige una gira internacional.

Entre todos ellos destaca el hip thrust, uno de los ejercicios favoritos de Shakira. Este movimiento fortalece especialmente el glúteo mayor, un músculo fundamental para la extensión de la cadera y para ejecutar con potencia los característicos movimientos que la han convertido en una referencia sobre el escenario. Además, suele complementar esta rutina con peso muerto, patadas de glúteo y diferentes ejercicios destinados a reforzar el core, una zona esencial para proteger la espalda, mejorar el equilibrio y transferir la fuerza durante cada coreografía.

Cambiar la rutina para seguir motivada

Uno de los aspectos que más llama la atención de su método de entrenamiento es que evita repetir siempre las mismas sesiones. Lejos de limitarse al gimnasio, Shakira apuesta por una preparación variada que mantiene su cuerpo constantemente estimulado y, al mismo tiempo, evita el aburrimiento, uno de los principales motivos por los que muchas personas abandonan el ejercicio.

La propia artista explicaba este enfoque con total naturalidad: «Cambio todos los días, así no me aburro». Gracias a esta estrategia alterna entrenamientos de fuerza con sesiones de boxeo, baile, tenis, natación o cardio. Cada disciplina aporta beneficios diferentes y permite desarrollar capacidades físicas como la coordinación, la resistencia cardiovascular, la agilidad o la potencia muscular. Esa combinación es precisamente la que le permite mantener un rendimiento tan elevado después de tantos años de carrera.

Su entrenadora personal, Anna Kaiser, responsable de su preparación física durante más de una década, diseña sesiones que combinan fuerza y cardio para conseguir un equilibrio entre resistencia y desarrollo muscular. Habitualmente, la artista realiza primero entre 30 y 45 minutos de entrenamiento de fuerza y después añade entre 15 y 30 minutos de ejercicio cardiovascular, una estructura pensada para optimizar tanto el rendimiento como la recuperación.

Mucho más que hacer ejercicio antes de salir al escenario

La preparación física de Shakira no termina cuando acaba el entrenamiento. Antes de cada concierto sigue un protocolo muy cuidado en el que combina activación muscular, estiramientos, calentamiento vocal y concentración mental. Todo forma parte de una rutina diseñada para llegar al escenario en las mejores condiciones posibles.

La cantante lo explicaba con detalle al mostrar cómo vive las horas previas a cada actuación: «Si tengo tiempo me hago un poco de masaje… hago ejercicios de voz unos 10 minutos… me concentro como 5 minutos». Ese pequeño ritual le ayuda no sólo a preparar su cuerpo, sino también a entrar en el estado mental necesario para afrontar un espectáculo de máxima exigencia.

Una alimentación saludable, pero sin obsesiones

El entrenamiento sería insuficiente sin una alimentación adaptada al enorme gasto energético que supone su profesión. Su dieta prioriza alimentos frescos y nutritivos, con una importante presencia de proteínas de calidad, verduras, grasas saludables y carbohidratos complejos que le proporcionan energía durante todo el día.

Su desayuno suele estar compuesto por huevos, aguacate, tomate, pan integral y un batido de frutos rojos. En las comidas predominan pescados como el salmón, acompañados de verduras frescas o sopas elaboradas con ingredientes como alcachofa, puerro, zanahoria o jengibre. Entre horas recurre a snacks saludables que le permiten mantener estables sus niveles de energía sin recurrir a productos ultraprocesados.

La artista también ha explicado cuál es la base de su filosofía nutricional: «Sólo se necesita disciplina, compromiso y un poco de autocontrol». Sin embargo, esa disciplina no significa vivir entre prohibiciones. Shakira defiende un estilo de vida equilibrado en el que también hay espacio para disfrutar de pequeños caprichos. De hecho, ha reconocido abiertamente una de sus debilidades con una confesión que la acerca aún más a sus seguidores: «¡Soy una chocoadicta!»

La constancia, el hábito que marca la diferencia

Si hay algo que explica realmente el físico de Shakira no es un ejercicio concreto ni una dieta determinada, sino la capacidad de mantener una rutina constante durante años. La cantante repite prácticamente el mismo esquema cada día cuando está de gira: descanso, entrenamiento, ensayos, preparación física y concierto. Una organización que convierte el cuidado del cuerpo en parte de su trabajo diario.

Ella misma resumía esa exigente rutina con una frase tan sencilla como reveladora: «Salgo como a las dos y media de la mañana… duermo… me levanto y otra vez lo mismo». Esa repetición, lejos de resultar monótona, es la que le permite conservar una forma física excepcional cerca de los 50 años.

Su caso demuestra que un físico fuerte y funcional no depende de soluciones rápidas, sino de la suma de muchos pequeños hábitos mantenidos en el tiempo. Entrenamiento de fuerza, variedad, buena alimentación, descanso y constancia forman la combinación que explica por qué Shakira sigue ofreciendo espectáculos de máxima intensidad con la misma energía que ha caracterizado toda su carrera.