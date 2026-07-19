Shakira revoluciona el MetLife Stadium y revive la magia de ‘Waka Waka’ con ‘Dai Dai’, el himno del Mundial 2026

Shakira no podía faltar en el histórico primer espectáculo del descanso de una final del Mundial 2026. La cantante colombiana ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de la cita futbolística más importante del planeta, esta vez durante la final entre España y Argentina. Su relación con los Mundiales viene de lejos. Fue la responsable del inolvidable Waka Waka (This Time for Africa), el himno de Sudáfrica 2010, y ahora vuelve a poner voz a la competición con Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy. Bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay, la artista ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo una de las reinas de este tipo de espectáculos.

La colombiana ha irrumpido sobre el escenario acompañada por un espectacular cuerpo de baile, recordando la puesta en escena con la que conquistó al público durante la Super Bowl. Rodeada de decenas de bailarinas y con una potente producción audiovisual, Shakira ha interpretado Dai Dai, un tema que ya se ha convertido en la banda sonora de este Mundial 2026 y que ha sido coreado por los miles de aficionados presentes en el MetLife Stadium.

Para la ocasión, la artista ha apostado por un llamativo estilismo firmado por Roberto Cavalli, con cristales de Swarovski, una clara inspiración latina y un aire festivo que encajaba a la perfección con el ambiente del espectáculo. El amarillo y el rosa dominaron un diseño lleno de movimiento, completado con unas llamativas gafas amarillas que ya habían llamado la atención durante los ensayos previos al evento. Sobre el escenario también apareció Burna Boy, con quien compartió algunos de los momentos más vibrantes de la actuación.

Pero la actuación de Shakira no terminó ahí. Como ya es tradición en muchos de sus espectáculos vinculados al fútbol, la colombiana se rodeó de un grupo de niños para interpretar uno de los himnos más emotivos de la noche, en una escena cargada de simbolismo que arrancó una gran ovación del público. La artista no dudó en bailar junto a ellos, reforzando el mensaje de unión y celebración que la FIFA ha querido transmitir con este innovador formato.

El broche final del espectáculo llegó con la aparición conjunta de Justin Bieber, Madonna, Ronaldo Nazario, Ronaldinho y los Muppets, entre otros, que se unieron a Shakira sobre el escenario para cerrar un descanso que ya forma parte de la historia del Mundial. Un final por todo lo alto con el que la FIFA deja claro que su objetivo es convertir este show en una tradición capaz de competir con el legendario espectáculo de la Super Bowl.