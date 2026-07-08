La inesperada aparición de la asistenta de Shakira en ‘La Revuelta’: «Te vas a hacer famosa en España»

Shakira ha sido entrevistada esta noche del miércoles 8 de julio en La Revuelta. La artista colombiana ha hablado (con muchos problemas técnicos que entorpecían seguir la conversación) en conexión desde Boston, para celebrar el éxito de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de fútbol de 2026. Además, la cantante ha superado por primera vez la barrera de los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, un récord inédito hasta ahora para la artista de Barranquilla. Shakira también ha hablado de sus próximos conciertos en España. Pero el gran momento ha llegado cuando, inesperadamente, se ha colado en directo Diana, la asistenta de la artista.

Shakira y su último éxito

La cantante se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos, donde actuará en la final del Mundial interpretando su himno oficial (ya lo hizo en 2010), Dai Dai, que es número 1 en todas las listas de reproducción: “Era inevitable buscar la mezcla de sonidos e influencias. Tiene algo de afrobeat, algo caribeño, y en español».

Shakira en España

Los próximos meses de septiembre y octubre, Shakira celebrará 12 conciertos en la capital española. “Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que sea una experiencia más allá del concierto y que se vayan plenos”, ha asegurado la cantante. «Tengo muchas ganas de estar en España», ha dicho la colombiana, además de demostrar su cariño por Madrid afirmando que es “una de las ciudades más increíbles de Europa».

La asistenta de Shakira entra gateando en directo

En un momento determinado de la entrevista le ha entrado una llamada a Shakira que ha interrumpido la charla con Broncano..El humorista quería que la artista contestara, pero ella ya había colgado. De repente se pudo ver a alguien vestido de rosa caminando a gatas por detrás de ella.

Desde el plató de La revuelta no sabían qué estaba pasando. Ni siquiera Shakira se había dado cuenta hasta que se giró y vio a alguien en el suelo. Broncano le pidió a la cantante que presentara a la persona que estaba en el suelo.

En ese momento entró en escena Diana, la asistenta de Shakira, quien había cruzado gateando por detrás de la artista para contestar a las llamadas, en un intento fallido por pasar desapercibida.

Ambas mujeres, abrazadas, no paraban de reír y Shakira le dijo a su asistenta: «Te vas a hacer famosa en España».