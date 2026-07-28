El recuerdo más especial de Rodri está ligado a esta película: «Me llevaban mis abuelos al cine a verla»

Rodri Hernández atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El centrocampista español ha sido una de las grandes figuras de la Selección Española en la conquista del Mundial de 2026, un torneo en el que su rendimiento le ha valido el reconocimiento como Mejor Jugador.

Mientras su futuro continúa siendo objeto de especulación, con contrato en vigor con el Manchester City hasta junio de 2027 y el interés del Real Madrid sobre la mesa, el internacional español ha sorprendido al hablar de un aspecto mucho más personal. Lejos del fútbol, Rodri ha revelado cuál es la película que más ha marcado su infancia y el recuerdo familiar que conserva con especial cariño.

En una entrevista concedida a GQ, el futbolista ha confesado que siente una gran admiración por la saga Harry Potter, una afición que comparte con su hermano desde que ambos eran niños y que sigue muy presente en su vida pese al paso de los años.

Un recuerdo imborrable

Más allá del éxito cinematográfico de la franquicia, Rodri vincula la historia creada por J.K. Rowling a uno de los recuerdos más felices de su infancia. El centrocampista explicó que cada estreno se convertía en un acontecimiento familiar que esperaba con enorme ilusión.

«Probablemente la saga que nos marcó a mis hermanos y a mí de pequeños. No sabría decir si es la que más me gusta, pero de las que más me gusta seguro», empieza diciendo mientras muestra un VHS de Harry Potter y la cámara secreta.

Fue entonces cuando compartió el detalle más emotivo de aquella etapa de su vida. «Era de esos que la estrenaban y a la semana siguiente la íbamos a ver. Además recuerdo que nos llevaban mis abuelos, que en paz descansen, a Gran Vía», comenta al respecto.

La saga de Harry Potter

La vinculación de Rodri con el universo de Harry Potter no terminó con su infancia. De hecho, reconoce que vivir actualmente en Inglaterra le permite sentirse aún más cerca del mundo creado por Rowling.

«Vivo en Inglaterra, que es el país de Harry Potter», comentó durante la mencionada entrevista, mostrando su entusiasmo por la posibilidad de visitar alguno de los escenarios relacionados con la famosa saga.

Entre sus deseos figura conocer uno de los estudios de rodaje dedicados a las películas, convertidos hoy en una de las principales atracciones turísticas para los seguidores del joven mago.

Además, el futbolista también respondió a una de las preguntas más habituales entre los aficionados de la saga: a qué casa de Hogwarts pertenecería.

La respuesta fue inmediata. «Yo sería Gryffindor, sin ninguna duda», aseguró, descartando cualquier identificación con Slytherin, la casa que está asociada al lado oscuro de la novela.

Un fenómeno internacional

La elección de Rodri no resulta sorprendente si se tiene en cuenta el enorme impacto cultural que ha tenido Harry Potter desde el estreno de la primera película en 2001.

La saga cinematográfica está compuesta por ocho películas, basadas en las novelas escritas por J.K. Rowling, y narra la historia de Harry Potter, un niño que descubre el día de su undécimo cumpleaños que posee poderes mágicos y que ha sido admitido en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Allí conoce a quienes se convertirán en sus inseparables compañeros de aventuras: Hermione Granger y Ron Weasley. Juntos afrontan numerosos desafíos mientras descubren los secretos del mundo mágico y hacen frente a la amenaza de Lord Voldemort, el mago oscuro responsable del asesinato de los padres de Harry.

A lo largo de las ocho entregas, los personajes evolucionan al mismo tiempo que lo hicieron millones de espectadores que crecieron acompañando sus historias. Esa capacidad para conectar emocionalmente con varias generaciones explica que, más de dos décadas después, la franquicia continúe despertando un enorme interés en todo el mundo.

El éxito de J.K. Rowling

Aunque hoy resulte difícil imaginarlo, el éxito de Harry Potter estuvo lejos de ser inmediato. Antes de convertirse en uno de los mayores fenómenos editoriales de la historia, la autora J.K. Rowling tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades para publicar su primera novela.

El manuscrito de Harry Potter y la piedra filosofal fue rechazado por diversas editoriales antes de encontrar una oportunidad de publicación. En sus primeros pasos, las ventas fueron muy modestas y nadie anticipaba el fenómeno internacional en el que terminaría convirtiéndose.

Con el paso de los años, la colección de libros dio lugar a una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, además de parques temáticos, exposiciones, obras de teatro y múltiples experiencias dirigidas a millones de seguidores repartidos por todo el mundo. Todo este universo ha dejado huella en Rodri y quiere que todo el mundo lo sepa.