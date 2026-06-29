‘Obsession’ pulveriza otro récord: acaba de superar a una de las mejores películas de terror de todos los tiempos

La cartelera estival está siendo una noria de emociones para los grandes estudios. Michael se ha coronado esta semana como la película biográfica más taquillera de la historia y Toy Story 5 continúa su crecimiento fulgurante en las salas de cine de medio mundo. Pero, por otra parte, He-Man y los Masters del Universo y Supergirl han desembocado en dos sonoros fracasos económicos para Amazon MGM y Warner Bros. En medio de esta vorágine de éxitos y tropiezos en el mercado de la exhibición, el terror de Obsession es la sorpresa de la temporada cinematográfica. Un triunfo que no funciona como algo simplemente puntual, pues sus números acaban de cosechar otro hito: la cinta de Curry Baker ha pulverizado el récord de El Exorcista en la recaudación de Estados Unidos.

Por ahora, el largometraje protagonizado por Inde Navarrete y Michael Johnston lleva 370 millones de dólares recaudados en la taquilla global, de los cuales 233,9 pertenecen al territorio norteamericano. La cifra sirve para superar los 233 millones de la legendaria adaptación de William Peter Blatty. Por el momento, eso sí, el filme dirigido por William Friedkin sigue teniendo un acumulado mayor, habiendo aunado 441,3 millones en su estreno en 1973.

Eso sí, se debe tener en cuenta que esos son números en bruto, si ajustamos la inflación , hoy El Exorcista sería una película por encima de los 1.000 millones en el box office.

‘Obsession’: la rentabilidad extrema puede salvar Hollywood

Si algo puede aprender Hollywood del calendario cinéfilo de 2026 es que en algún momento va a tener que enfrentarse a la situación insostenible de crear proyectos de reclamo cuestionable a partir de partidas presupuestarias de entre los 150 y 200 millones de dólares.

Con un guion original y el aplauso unánime de la crítica, Obsession ha perpetrado el ejercicio de rentabilidad extrema más reciente de la industria. La historia de Focus Features ha costado 750.000 dólares y su paso por salas ya se compara con fenómenos homólogos, como El proyecto de la bruja de Blair (1999) y Paranormal Activity (2007). Sólo que Obsession, además de brillar en el apartado financiero, posee un 94% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y no son pocos los que hablan ya de una futura presencia en el circuito final de premios.

¿De qué trata ‘Obsession’?

La trama nos pone en la piel de Bear (Johnston), un joven que suspira por el amor platónico de su amiga de toda la vida, Niki (Inde Navarrette). La desesperación le lleva, por fortuna, a ejecutar sin mucha fe un siniestro hechizo que lo convierte en la obsesión compulsiva de Niki y una pesadilla nada sencilla de solventar.

Completan el elenco secundario Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Ritcher, Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen y Anthony Pavone. Obsession está disponible en las salas de cine españolas desde el pasado 26 de junio.