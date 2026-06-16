Inde Navarrette: quién es la nueva reina del terror de 2026 que está obsesionando a Hollywood

El género del terror está siendo, en los últimos años, un oasis de creatividad en la saturación de franquicias y propiedades intelectuales de Hollywood. El ejemplo claro lo encontramos en la pasada edición de la alfombra roja, donde Pecadores logró 16 nominaciones a las estatuillas doradas y Weapons ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto para Amy Madigan. El 2026 ha seguido esa estela, con Backrooms volviendo a conquistar el box office. Aunque el verdadero fenómeno audiovisual del horror llegará en pocos días a las salas de cine españolas. Obsession es la cinta e Inde Navarrette el nombre que no vas a dejar de escuchar en los próximos meses.

La ópera prima del youtuber Curry Barker se estrenó el pasado 15 de mayo en Estados Unidos. Las expectativas eran positivas, pues la original apuesta había obtenido un 94% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y, además, no era un producto con el que Focus Features asumiese demasiados riesgos dada la partida presupuestaria de poco más del medio millón de dólares que atesoraba el proyecto. El resultado es igualmente sorprendente, ya que Obsession acumula a día de hoy unos 242 millones en la cartelera mundial. El guion y la dirección de Barker tienen su innegable parte de responsabilidad, pero el triunfo cultural de este relato sobrenatural no tendría sentido sin la presencia de Danielle Fabiola Navarrette, una joven estrella de 25 años que vas a ver hasta la saciedad en el futuro de la industria.

¿Quién es Inde Navarrette? Origen y vida personal

Nacida el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona, Inde Navarrette tiene ascendencia australiana por parte de su madre y mexicana por parte del padre. El servicio militar de este es crucial para radiografiar su infancia, porque antes de cumplir los 15, la aspirante a intérprete ya había estado en 11 institutos diferentes debido a los constantes traslados y mudanzas.

Su rostro, tan difícil de encasillar, le ofrece una gran versatilidad actoral, pero también un magnetismo que nos recuerda a la irrupción en su momento de perfiles como Anya Taylor-Joy o Mia Goth. De rasgos penetrantes y ojos expresivos, Navarrete es una de esas caras que, como espectador, no puedes dejar de mirar.

El papel que lo cambió todo: ‘Obsession’

Con el éxito rotundo de Obsession, Inde Navarette da el salto definitivo al mainstream, tras encadenar varios papeles y personajes secundarios en series como Por trece razones: la temporada final y Superman y Lois.

El año pasado compartió elenco con Dave Bautista en Trap House. Sin embargo, nada es comparable a su personaje de Niki, la mejor amiga del protagonista. La trama del filme de Barker se centra en un joven desesperado por que su mejor amiga sea algo más que eso. Por ello y con el objetivo de que sea algo más que un amor platónico, el rol interpretado por Michael Johnston decide practicar un inocente ritual que terminará en pesadilla: Niki se obsesionará hasta el límite en una dependencia emocional absoluta y descontrolada.

Una potente metáfora sobre las relaciones románticas y los límites del deseo que difícilmente pueda ser superada este año por algún otro ejercicio de género similar.

Inde Navarrete aparecerá en el futuro en dos largometrajes próximos. El primero, Invertigo, un filme de ciencia ficción que se encuentra en fase de postproducción, y en Kids of The Black Hole, un drama sin demasiada información en el que sabemos que interpretará a un personaje llamado Emma.