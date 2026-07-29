Estos son los libros favoritos de Rosalía que puedes leer este verano: de Camille Paglia a Simone Weil

Antes de conquistar escenarios de todo el mundo, Rosalía construyó buena parte de su universo creativo entre libros. La cantante catalana nunca ha ocultado su pasión por la lectura y a lo largo de los últimos años ha ido dejando pistas sobre los autores que la acompañan en su día a día.

Fotografías compartidas en redes sociales, referencias en entrevistas e incluso guiños en sus proyectos musicales han permitido descubrir una biblioteca que ayuda a comprender mejor la profundidad conceptual de su obra.

Lejos de tratarse de una colección de títulos elegidos al azar, las lecturas de la artista dibujan un recorrido por la filosofía, la poesía, la literatura medieval y el ensayo contemporáneo. Son obras que abordan cuestiones como el deseo, la espiritualidad, la identidad, la libertad o la creación artística y que, de una manera u otra, encuentran eco en discos como El mal querer, Motomami o Lux.

Para quienes buscan nuevas lecturas este verano, estos son algunos de los libros que han inspirado a Rosalía y que permiten acercarse a la mirada artística de una de las creadoras españolas más influyentes del panorama internacional.

Un ensayo entre el arte y el deseo

Uno de los títulos que más llamó la atención de sus seguidores apareció en una fotografía publicada en Instagram el 7 de septiembre. En la imagen podía verse una cama deshecha, una guitarra y varios libros. Entre ellos destacaba Sexual Personae, el célebre ensayo de Camille Paglia.

La obra es considerada uno de los textos más influyentes y también más controvertidos de la crítica cultural contemporánea. En ella, Paglia analiza la historia del arte occidental desde la Antigüedad hasta la cultura popular defendiendo que la sexualidad constituye uno de los grandes motores de la creación artística.

La autora establece conexiones entre figuras tan diversas como Safo, Botticelli, David Bowie o Madonna, construyendo un recorrido donde el deseo, la religión, la belleza y el poder aparecen profundamente entrelazados.

La búsqueda de la autenticidad

En aquella misma fotografía también podía identificarse Lo más importante es saber atravesar el fuego, la colección póstuma de poemas de Charles Bukowski, publicada en 2015.

El escritor estadounidense, considerado uno de los máximos exponentes del llamado realismo sucio, construyó una obra marcada por un lenguaje directo, sin artificios, centrado en los aspectos más complejos de la existencia humana.

En esta recopilación aparecen reflexiones sobre el amor, la soledad, el fracaso, la resistencia y la lucha, cuestiones que también ocupan un espacio relevante en muchas de las canciones de Rosalía.

El libro que dio origen a El mal querer

Si existe una lectura imprescindible para comprender la carrera de Rosalía es Flamenca, en la edición de Antón M. Espadaler.

La novela medieval, escrita originalmente en el siglo XIII, relata la historia de una joven encerrada por un marido dominado por los celos y su posterior proceso de liberación gracias a la aparición del caballero Guillem de Nevers.

Lejos de limitarse a servir como referencia, la obra constituye el auténtico punto de partida conceptual de El mal querer, el álbum que marcó un antes y un después en la trayectoria de la artista.

El disco reproduce la estructura narrativa del texto medieval mediante capítulos convertidos en canciones que acompañan a la protagonista desde la opresión inicial hasta su emancipación.

Ocean Vuong, una admiración compartida

Otra de las imágenes publicadas por Rosalía durante su gira Motomami World Tour permitió descubrir otra de sus lecturas favoritas.

En una fotografía tomada en Chile aparecía descansando junto a una taza de café o té y un libro colocado boca abajo. Poco después, numerosos seguidores identificaron el título: En la tierra somos fugazmente grandiosos, del escritor y poeta Ocean Vuong.

La relación entre ambos artistas no quedó ahí. El propio autor compartió posteriormente en sus redes sociales una fotografía de un vinilo de Motomami firmado por Rosalía.

Simone Weil y las pistas sobre Lux

Entre las referencias literarias más recientes destaca La gravedad y la gracia, de Simone Weil.

En abril de 2023, Rosalía publicó una fotografía en México donde podía verse un ejemplar del libro cubierto de notas adhesivas y acompañado por un gran «TE AMO» escrito sobre la portada.

Dos años después, los seguidores descubrieron que la presentación del nuevo disco, Lux, incorpora una cita extraída precisamente de esta obra: «El amor no es consuelo, es luz».

El texto reúne los cuadernos escritos por la filósofa francesa entre 1941 y 1942 y reflexiona sobre cuestiones como el amor, el sufrimiento, la belleza, la gracia, la redención y la espiritualidad.

Como vemos, las lecturas de Rosalía muestran una constante que atraviesa toda su carrera: la búsqueda de significado más allá de la música. Desde el ensayo provocador de Camille Paglia hasta la espiritualidad de Simone Weil, pasando por la crudeza poética de Bukowski, la sensibilidad de Ocean Vuong o la tradición medieval de Flamenca, cada uno de estos libros aporta una pieza al complejo imaginario de la artista.