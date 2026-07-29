Ibai Llanos sobre el casco de RoRo en ‘La Velada’: «Nadie me dijo que necesitaba uno especial, no debió subirse al ring»

La controversia del combate entre RoRo y Samy Rivers sigue coleando varios días después de La Velada del Año V, pero ahora ha sido Ibai Llanos quien ha querido poner orden al relato. El streamer ha explicado por primera vez cómo se gestionó internamente el asunto del casco especial de la creadora de contenido española y ha dejado claro que él nunca tuvo conocimiento de esa petición hasta que el problema ya estaba encima de la mesa.

Durante uno de sus directos, Ibai desveló que cuando cerró el combate entre RoRo y Rivers únicamente sabía que la influencer española arrastraba algunos problemas físicos, pero desconocía que necesitara una protección especial para la nariz. «A mí no me dijo que necesitaba un casco nuevo», explicó, asegurando que esa información quedó en manos del equipo deportivo encargado de organizar todos los aspectos técnicos del combate.

El organizador de La Velada fue incluso más lejos al reconocer que, de haber conocido desde el principio que RoRo no podía recibir golpes en la nariz tras su operación, nunca habría dado luz verde al combate. «Si desde un primer momento me dicen que no puede recibir golpes en la nariz… ¿cómo va a boxear?», reflexionó. Para Ibai, la prioridad debía haber sido proteger su salud antes que buscar una solución alternativa sobre el ring.

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Sus palabras llegan después de que muchos usuarios le acusaran de favorecer a la participante española frente a Samy Rivers. Una teoría que el streamer rechazó de forma rotunda. De hecho, recordó que mantiene una relación muy cercana con la creadora mexicana y que fue él mismo quien insistió en que participara en esta edición de La Velada por el enorme tirón de su comunidad y la amistad que les une desde hace años. «Soy más amigo de Rivers que de RoRo», afirmó molesto por las especulaciones.

Lejos de señalar únicamente a RoRo, Ibai repartió responsabilidades. En su opinión, el mayor problema fue un fallo de comunicación entre los equipos implicados. Según explicó, la influencer hizo lo que consideraba necesario al comunicar que necesitaba un casco especial, pero esa información nunca llegó a él y tampoco se trasladó con suficiente antelación al equipo de Rivers.

El momento más delicado llegó cuando la mexicana aterrizó en España y descubrió el casco con el que iba a competir su rival. Fue entonces cuando, según el relato de Ibai, comenzaron las reuniones de urgencia entre los organizadores, los entrenadores y ambos equipos para decidir si el combate podía seguir adelante. Incluso se llegó a plantear que Rivers utilizara la misma protección, aunque finalmente esa posibilidad quedó descartada.

Aun así, el creador de contenido insistió en que nunca creyó que RoRo actuara con mala fe o buscara una ventaja deportiva. Es más, defendió su actuación sobre el cuadrilátero y aseguró que realizó «un combate increíble», aunque reconoció que toda la conversación terminó eclipsada por la polémica del casco.