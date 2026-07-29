RoRo responde a las críticas sobre su casco en ‘La Velada’: «No me dio ventaja, ni siquiera me protegió bien la nariz»

La polémica del casco de RoRo en La Velada del Año V está lejos de terminar. Después de que Ibai Llanos reconociera que desconocía que la influencer necesitaba una protección especial para competir frente a Samy Rivers, ahora ha sido la propia creadora de contenido quien ha decidido dar su versión de los hechos. Y lo ha hecho desmontando una de las críticas más repetidas desde el combate: que el casco le dio una ventaja sobre su rival.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, RoRo ha explicado que, pese a llevar una protección modificada, terminó el combate con la nariz inflamada y dolorida. De hecho, asegura que las fotografías que se hizo al finalizar La Velada muestran claramente cómo acabó su rostro. «Todavía me duele», afirma, mientras enseña varias imágenes tomadas esa misma noche.

La influencer insiste en que el casco estuvo muy lejos de ser una especie de «escudo». Según explica, el modelo que utilizó fue modificado por el equipo de La Velada siguiendo también las peticiones planteadas por el equipo rival. Entre los cambios realizados, se reforzó la parte frontal con acolchado y se adaptó la estructura para proteger la nariz, aunque esa modificación también tuvo consecuencias inesperadas.

RoRo asegura que el casco era más voluminoso que el que utilizaba durante los entrenamientos, reducía considerablemente su campo de visión e incluso facilitaba que Rivers pudiera conectar algunos golpes con mayor facilidad. «Ni siquiera me terminó protegiendo bien la nariz», sostiene.

La creadora de contenido va un paso más allá y afirma que, a pesar de toda la protección, terminó con molestias que todavía arrastra días después del combate. En su opinión, si hubiera utilizado un casco convencional, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. «Doy gracias a Dios de no haberme partido la nariz», reconoce.

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Además, ha querido responder a quienes sostienen que el casco fue decisivo para su victoria. Según explica, ningún protector hace que una boxeadora golpee mejor ni ofrece una ventaja competitiva por sí mismo. Para reforzar su argumento, recuerda que varios boxeadores profesionales y entrenadores se han pronunciado públicamente durante estos días para explicar que ese tipo de protección no mejora el rendimiento sobre el ring.

RoRo también niega que todo se hiciera a escondidas. Asegura que desde el inicio informó tanto a la organización como a sus seguidores de que necesitaba entrenar con un casco adaptado debido a la operación de nariz a la que se había sometido anteriormente. Incluso revela que llegó a utilizar otro modelo todavía más aparatoso, con una estructura similar a una jaula, durante parte de su preparación.

Además, la influencer recuerda que La Velada no es una competición de boxeo profesional, sino un espectáculo en el que la seguridad de los participantes está por encima de todo. En ese sentido, defiende que las medidas adoptadas buscaban minimizar el riesgo de lesiones y no alterar el desarrollo del combate.