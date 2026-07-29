¿Quién es Kanye West? El cantante vuelve a España 20 años después con un único concierto en el Metropolitano

Kanye West, o Ye que es el nombre que usa ya desde hace algunos años se prepara para la que es su vuelta a España después de casi dos décadas sin ofrecer un concierto en nuestro el país. Su cita en Madrid, mañana jueves 30 de julio, se ha convertido en uno de los eventos musicales más espearados del verano, tanto por lo que representa su regreso como por todo lo que rodea actualmente al artista, pero ¿conoces su trayectoria y cómo va a ser este concierto?.

Con un aforo prácticamente completo, Ye actuará en el Riyadh Air Metropolitano y se trata de su única parada en territorio español dentro de su gira 2026. Un detalle que ha disparado el interés y también la demanda de entradas en los últimos días. Sin embargo, más allá del concierto, la pregunta que muchos se hacen es otra: quién es realmente Kanye West y por qué su figura sigue generando tanta atención tantos años después de su debut.

Quién es Kanye West

Antes de convertirse en uno de los nombres más reconocibles del hip-hop, Kanye West empezó en la industria como productor. Durante sus primeros años trabajó para otros artistas como Alicia Keys, Ludacris y también como no, con Jay-Z para el que produjo el álbum The Blueprint que provocó el que se pudiera hacerse un hueco en la escena antes de lanzarse en solitario.

Ese salto llegó en 2004 con The College Dropout, un disco que rompió con parte de los códigos del rap de la época. A partir de ahí, su carrera evolucionó rápido, con trabajos que fueron ampliando su sonido y también su impacto dentro y fuera de la música. Y en los años siguientes encadenó álbumes que mezclaban estilos sin demasiados complejos: del rap más clásico a la electrónica, pasando por el pop o incluso el góspel. Esa capacidad de cambiar sin perder relevancia es, precisamente, una de las razones por las que sigue siendo influyente. Canciones como Stronger, Heartless, Power o Runaway forman parte de una discografía que ha marcado a toda una generación y que, previsiblemente, estará presente en su paso por Madrid.

Su regreso a España 20 años después

El concierto del Metropolitano supone su vuelta a España tras un largo paréntesis. La última vez que actuó en el país fue en 2006, en una sala de Barcelona muy lejos del tipo de recintos que llena ahora. Ese salto en el tamaño de los escenarios dice bastante de cómo ha cambiado su carrera. De actuaciones en salas relativamente pequeñas ha pasado a estadios donde el montaje y la producción juegan un papel fundamental. También ha cambiado el contexto. El Ye que llega ahora a Madrid no es el mismo de hace 20 años, ni a nivel musical ni a nivel mediático ya que se ha convertido en uno de los artistas musicales más famosos, cuya vida privada, marcada por su boda y divorcio de Kim Kardahsian, madre de sus hijos, suele ser siempre noticia.

Horarios y claves del concierto en Madrid

Pero West siempre da prioridad a lo suyo que es la música y está muy concentrado en hacer de esta gira una de las más importantes de su carrera. La cita del concierto en Madrid será mañana jueves 30 de julio, con apertura de puertas a las 19:00 horas y el inicio del concierto previsto para las 21:00 horas.

No hay confirmación oficial sobre artistas invitados ni sobre la duración del espectáculo, pero sabiendo que en otras ciudades ha contado con artistas de la talla de Lauryn Hill, son muchas las ganas por saber qué se podrá ver mañana. En cuanto a las entradas, el precio base arrancó hace meses en torno a los 190 euros en los canales oficiales, aunque las cifras cambian bastante según la ubicación. En paralelo, la reventa ha hecho que algunos precios suban bastante más.

Una figura rodeada de polémica

En los últimos años, la conversación en torno a Kanye West no se ha centrado solo en la música. Sus declaraciones públicas y su actividad en redes han generado numerosas críticas. Comentarios de carácter antisemita, mensajes polémicos y decisiones controvertidas han provocado rechazo en parte de la opinión pública y han tenido consecuencias en su agenda profesional. De hecho, algunos conciertos previstos en Europa no llegaron a celebrarse por presión social o institucional. En ese contexto, la fecha de Madrid adquiere todavía más relevancia.

Cómo llegar al Metropolitano y qué tener en cuenta

El Riyadh Air Metropolitano está situado junto a la estación de Metro Estadio Metropolitano, en la línea 7, lo que facilita bastante el acceso en transporte público. Dada la afluencia prevista, es la opción más recomendable. Llegar con tiempo también ayudará a evitar aglomeraciones en los accesos, y quienes opten por el coche deben contar con tráfico en la zona y posibles restricciones. Además, conviene revisar las normas del recinto antes de acudir, especialmente en lo relativo a objetos permitidos o condiciones de entrada.

En cualquier caso, el regreso de Ye a España llega cargado de expectación con un concierto que mezcla música, historia reciente y algo de polémica, y que, para muchos, será una oportunidad única de verlo en directo.