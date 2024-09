El millonario rapero Jay-Z es el cerebro detrás de la estrategia de Vinicius contra el racismo

Cada palabra, cada mensaje, incluso, casi cada viaje que hace Vinicius Junior está dirigido, estudiado y cuidado por su agencia de representación. Nada es casualidad en la vida del brasileño. Absolutamente nada. Todo está marcado y perfectamente medido con el objetivo de convertir al jugador del Real Madrid y de la selección brasileña de fútbol en mucho más que un simple futbolista. El proyecto para conseguir que Vini sea un deportista que trascienda dentro y fuera del campo tiene un ideólogo y ese no es otro que el famoso rapero Jay-Z, marido de Beyoncé y uno de los principales donantes del Partido Demócrata estadounidense.

En las últimas horas, el nombre de Vinicius ha estado en boca de casi todos por sus palabras en una entrevista concedida a la CNN en Estados Unidos. Que esta entrevista se haya hecho en uno de los medios más importantes del país norteamericano no es casualidad y tampoco que lo haga en una cadena muy apegada a este tipo de denuncias sociales. El jugador del Real Madrid vino a decir que España no era un país racista en su mayoría, pero que sí debía cambiar cosas y pidió que si «las cosas no evolucionan», debía suprimirse la condición de España como sede del Mundial 2030.

«Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Y espero que España pueda entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel», comentó el futbolista brasileño. «Si no evolucionan las cosas, creo que el Mundial necesita cambiar de ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde puede sufrir racismo. Yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar porque la mayoría de personas en España no son racistas, pero hay un pequeño grupo que perjudica a la imagen de un país», añadió.

Así se forjó la relación

Como hemos dicho anteriormente, nada es casualidad. El mensaje, acertado o no, tiene un objetivo: convertir a Vinicius en el líder de la lucha contra el racismo. El jugador ha recogido este complicado y duro testigo.

Tras todo esto está Roc Nation Sports International (RNSI), empresa norteamericana que llegó al mundo del fútbol a través de Roc Nation Sports Brasil, creada a partir de la adquisición de la prestigiosa agencia de fútbol brasileña TFM Agency. Esta empresa, cuyo fundador y propietario es el rapero Jay-Z, también representa a Martinelli, Lukaku o Endrick, entre otros jugadores.

Al cantante, de hecho, se le vio abrazarse a Vinicius después de la consecución de la decimoquinta Champions en Wembley demostrando que la sintonía entre ambos es perfecta. El brasileño vio en primera persona cómo el apoyo de su influyente agencia –la sexta del mundo del deporte con una valoración cercana a los 600 millones– conseguía que ganase el pulso a Nike para que mejorasen sus emolumentos en 2023 cuando el jugador amenazó con marcharse.

Un mensaje internacional

Esta compañía, que tiene a Vinicius como máximo exponente en el mundo del fútbol, asesora y guía la carrera del deportista. En el caso del jugador del Real Madrid, lo ha elevado a un plano totalmente internacional. Poco o nada le importa que juegue en España, el objetivo de RSNI es conseguir que el madridista se convierte en un referente mucho más allá del terreno de juego. Especialmente, que sea la cabeza más visible en la lucha contra el racismo.

Por ello, las palabras de Vinicius deben sorprender lo justo. Vini hace tiempo que no habla para un medio español, a la gente que le lleva no le interesa. Ellos sólo miran un plano internacional y, especialmente, estadounidense. Como hemos dicho anteriormente, nada es casualidad, los viajes tampoco. Por ello, las pasadas Navidades el delantero madridista se las pasó visitando partidos de la NBA entablando vínculos con algunas de las mayores superestrellas de la competición como LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum o Shai Gilgeous-Alexander.