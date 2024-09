El Real Madrid está «preocupado» por las declaraciones de Vinicius

El Real Madrid está «preocupado» por las declaraciones realizadas por Vinicius asegurando «si antes de 2030 España no evoluciona en el tema del racismo, habrá que cambiar de lugar el Mundial». En el club blanco, no entienden el motivo que ha llevado al brasileño a realizar unas declaraciones que van a jugar tan en su contra. Si bien es cierto que el racismo es una lacra que se debe erradicar de nuestro país, hablar de España en estos términos no le va a ayudar absolutamente nada.

En la entidad madridista siempre están del lado de Vinicius en cualquier asunto que esté relacionado con el racismo que ha sufrido el brasileño en los campos de la Liga, pero no comprenden el motivo ni el lugar de unas palabras que sólo le van a hacer más daño al jugador del Real Madrid. De hecho, no es la primera vez que de manera interna le hacen ver que debe mejorar su actitud para evitar determinadas situaciones.

Por otro lado, en el Real Madrid están enfadados porque el objetivo –y el club está trabajando a destajo para conseguirlo– es que la final sea en el Santiago Bernabéu. La entidad presidida por Florentino Pérez quiere que el gran partido del Mundial de 2030 se celebre en la capital y para ello están en plenas negociaciones con la FIFA, con la que mantiene una gran amistad.

Con esta situación, en el Real Madrid lo que prefieren es pasar página y que no tenga mayor recorrido, aunque saben que va a ser imposible porque estas palabras han cargado, una vez más, contra toda España. Pretendiéndolo o no, una vez más ha vuelto a acusar a todo el país de racista. Y no es la primera vez. No hay cosa que más moleste a la entidad madridista que verse envuelto en polémicas como esta.

La situación es complicada para un Vinicius que se ha metido él solito en un lío de grandes dimensiones y que puede hasta volver a su propia afición en contra. En el club, todavía están digiriendo lo dicho por el brasileño en un canal de la repercusión de la CNN haciendo un enorme daño al prestigio y buen nombre de la marca España.

El brasileño intentó matizar sus palabras posteriormente en la entrevista con el medio estadounidense asegurando que «me encanta jugar en el Real Madrid. Amo España, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia». Esta visión, sin embargo, contrasta con la manera en que Vinicius ha generalizado sobre una población española que está muy lejos de ser racista.