Inda: «Vinicius se equivoca, España es el país menos racista de Europa»

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas. En esta ocasión, además de dar noticias, analizó la actualidad. Y es que en las horas previas a su participación en el programa de Pedrerol saltaron unas polémicas declaraciones de Vinicius en las que aseguraba que España era un país racista y que si la situación no cambiaba no debería ser sede del Mundial de 2030. El director de OKDIARIO opinó y fue muy contundente con su mensaje.

«Si en 2030 las cosas no han evolucionado creo que el Mundial tendrá que cambiar de lugar. Espero que España pueda entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel», dijo Vinicius en la entrevista concedida a la CNN. «Hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado», añadió el brasileño del Real Madrid.

“El quilombo es planetario. La CNN es la cadena más vista en todo el mundo. Es un lío tremendo. Vinicius se equivoca porque no se puede generalizar», dijo Eduardo Inda tras entrar en el plató de El Chiringuito de Jugones. «Cualquier insulto racista es tremendo, deplorable, repugnante y es un delito, pero decir que España es un país racista es una salvajada porque no lo es», agregó el director de OKDIARIO.

«Que hay anormales que son racistas, pues sí, como en otras partes. Parece que este es un país racista y aquí la integración de la gente que ha venido a trabajar ha sido perfecta», explicó Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos. «Creo que las declaraciones son tan contundentes que cualquier rectificación es un ridículo para Vinicius. Alguien le tiene que leer la cartilla», opinó el director de OKDIARIO.

La final del Mundial, en juego

Además, estas declaraciones hablando de la Copa del Mundo también pueden afectar seriamente al papel de España y es por ello que Eduardo Inda cree que no beneficia nada al país, ni al Real Madrid «cuando hay una pugna tremenda con Marruecos por la final del Mundial frente al Bernabéu, que es el mejor estadio del mundo». «Que salga un jugador del Madrid con esas declaraciones no nos favorece», comenzó explicando.

«El Real Madrid le tiene que dar el enésimo toque interno y tal vez tenga que hacer algún comunicado atemperando», dijo el director de OKDIARIO. Con los incidentes racistas que ha sufrido Vinicius, que han sido minoritarios, todos estamos con él, la ley está con él, las autoridades han actuado», comentó Eduardo Inda desde su asiento personalizado.

Sanciones ejemplares

Eduardo Inda fue tajante con esos individuos que profieren insultos racistas: «Hay que echarlos de por vida. Los delitos de racismo conllevan cárcel y si hay que hacerlo que los metan, tiene que haber sanciones ejemplarizantes». Pero eso no quita que el director de OKDIARIO crea que Vinicius se ha equivocado tachando a un país entero de racista.

«Vinicius ha metido la pata contra su propio club por la pugna de la final, que está muy caliente. El Bernabéu tiene serio riesgo de perder la final frente a al estadio que están haciendo en Casablanca», desveló Eduardo Inda. «Es un quilombo terrorífico. Se acaba de tirar una losa encima de la cabeza tremenda. No le hace ningún favor de cara a su continuidad en el Real Madrid. Tiene que ser mucho más prudente. Hay cierto malestar con el jugador con estas cuestiones y su actitud”, concluyó antes de desvelar en exclusiva que en el avión de regreso desde Gran Canaria los pesos pesados le leyeron la cartilla por su comportamiento.