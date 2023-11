Florentino Pérez fue muy claro a la hora de hablar de dónde se celebrará la final del Mundial 2030, que celebrarán España, Portugal y Marruecos. El máximo mandatario blanco dejó claro que no hay sitio mejor para albergar el partido más importante del torneo de los torneos a nivel de selecciones que el estadio Santiago Bernabéu.

«Queremos que el Bernabéu sea el centro de eventos más importantes de Europa. La final del Mundial 2030 será seguro en el Bernabéu. No hay mejor escenario. Va a cambiar la ciudad de Madrid. Ya tenemos algunos eventos contratados. La reforma es para que se produzcan más ingresos. Creo que no tendremos competencia. Esto que se guarde el césped podría decir que es un invento mío. No era fácil. Lo hemos patentado. A nadie se le había ocurrido. Nos va a dar muchos recursos. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos muchas cosas en la cabeza. Madrid se ha convertido en la capital de Europa», afirmó Florentino Pérez en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que celebró el Real Madrid en el pabellón de Valdebebas.

«Y digo más: esto de que se guarde el césped, le podría decir que es un invento mío… ¡Qué lo es! A nadie se le había ocurrido que eso se podía hacer, hablamos con ingenieros y lo hemos conseguido. Ahora hay un lugar en el centro de Madrid para todo tipo de actividades. Y por eso estamos muy satisfechos. Tengan la seguridad que en el Bernabéu se van a hacer muchas cosas… que todavía no puedo decir», continuó, entre risas, el máximo mandatario blanco.

Tanto el Real Madrid como la Federación Española de Fútbol pondrán todo de su parte para que la final del Mundial de 2030 se celebre en España y, en concreto, en el estadio Santiago Bernabéu. El coliseo madridista se está remodelando para ser el mejor del mundo y es el único estadio que ha albergado la final de la Copa de Europa, de la Champions, de la Intercontinental, de la Eurocopa, del Mundial, de la Copa Libertadores y de la Copa del Rey.