España no teme que Marruecos le arrebate la final del Mundial 2030

La Federación Española de Fútbol está tranquila con la posibilidad que la final del Mundial que se celebrará en 2030 en nuestro país, Portugal y Marruecos, se juegue en otro cualquier escenario que no sea el estadio Santiago Bernabéu. Tal y como estaba previsto cuando la federación marroquí no formaba parte de esta candidatura y como sigue siendo ahora.

Durante los próximos meses, las tres federaciones trabajarán al unísono para perfilar el informe que tendrán que enviar en verano a la FIFA y donde se detallará cuáles son las sedes que tendrá cada país y cuantos partidos se albergarán en cada de ellos.

La Federación Española de Fútbol está segura de que no habrá ningún problema para llegar a un consenso en el que la final se jugará en el mejor estadio posible, como es el Santiago Bernabéu. No obstante, si Marruecos se enroca en que también quiere organizar la final, desde Las Rozas están seguros de que la FIFA, que al final es la que da el ok a todas las sedes, se decantará por la capital de España. En caso de conflicto, el organismo presidido por Infantino tomará la decisión.

La Federación sabe que en los próximos meses se hablará sobre quién organizará el Mundial, sobre todo si Marruecos sigue haciendo declaraciones públicas, y también son conscientes de que se mezclará con la política y la relación que el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, mantiene actualmente con el país africano, pero esto no les pone nerviosos.

Lo que sí deja claro en todo momento la Federación Española de Fútbol es que hasta final de año la candidatura única formada por España, Portugal y Marruecos para organizar el Mundial de 2030 no será oficial. Por lo tanto, durante todos estos meses tendrán que trabajar de la mano. Todos mantienen una buena sintonía.

Febrero y marzo, meses decisivos

España, lo que sí tiene claro, es que las ciudades españolas que se postulen para albergar partidos del Mundial deben tener todo apto en los meses de febrero y marzo. Ese es el límite que se pone la Federación Española, que por el momento no descarta ninguna sede.

La Federación no esconde de Madrid, Barcelona y Sevilla son las tres ciudades que tienen garantizado albergar partidos del Mundial. El resto se tendrán que presentar y los proyectos más válidos serán los seleccionados. Desde Las Rozas preocupa la situación de Valencia, mientras que están muy tranquilos con Zaragoza. Ambas ciudades tienen muchas opciones de albergar partidos si sus estadios están preparados. Otro que también tiene muchas posibilidades es Bilbao.

España siempre tuvo la confianza

La Federación reconoce que desde primavera sabía que su candidatura iba a ser la elegida. De hecho, explican que los últimos acontecimientos que han afectado al ente federativo no han afectado en la decisión en lo más mínimo. La FIFA ya tenía la decisión tomada.

La Federación, que lleva años trabajando en este proyecto, han hecho su informe sobre los criterios que la FIFA ha exigido para el Mundial de 2026. Estos pueden cambiar en los próximos meses.