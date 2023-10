España organizará el Mundial 2030 de fútbol junto con Portugal y Marruecos. La candidatura española ha logrado un éxito largamente esperado y ha sido la gran triunfadora de la decisión salomónica del Consejo de la FIFA, que ha concedido a la candidatura sudamericana, integrada por Argentina, Uruguay y Paraguay, los partidos inaugurales del campeonato.

La FIFA ya ha hecho oficial su decisión a través de un comunicado. «En 2030, tendremos una huella global única, tres continentes –África, Europa y América del Sur– y seis países– Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay- dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la FIFA», celebró Gianni Infantino.

La Conmebol avanzó esta novedosa configuración del Mundial que otorga a Sudamérica los primeros partidos del Mundial 2030 y a la Península Ibérica y Marruecos, el resto. Esta decisión del Consejo de la FIFA todavía debe ser ratificada en el Congreso que el organismo celebrará en diciembre de 2024, aunque en principio se trata de un mero formalismo.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023