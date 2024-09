Así celebró el Bernabéu los dos primeros goles de Mbappé en casa

El madridismo celebró los primeros goles de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Parecía que nunca iba a pasar, pero este 1 de septiembre de 2024 siempre será recordado por la parroquia blanca al ser el día en el que celebraron los goles de su estrella. Y no fue uno, sino dos. Y en pocos minutos. El francés hizo un doblete en ocho minutos, en el 67′ y en el 75′ para levantar a todos los aficionados del Real Madrid de sus butacas.

Kylian Mbappé fue el que más lo intentó durante todo el partido. Algo desacertado en la primera mitad, pero siempre estaba ahí. Siempre la quería, siempre la buscaba y siempre disparaba. De hecho, llevó a cabo hasta 7 disparos hasta que al octavo fue a la vencida. El ex del PSG recibió una espectacular asistencia de tacón de Valverde y este ya no perdonó frente a Rui Silva.

El francés se fue a uno de los córners e hizo su particular celebración tirándose de rodillas sobre el césped. Y ahí le esperaban los aficionados del Real Madrid para celebrarlo con él. Habían pasado muchos años, pero Mbappé ya estaba celebrando el primer gol con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. Una afición que espera que sean muchísimos más en su etapa en Madrid.

Pero Mbappé no se conformó con un sólo gol. Y a los ocho minutos hizo el segundo desde los once metros. El conjunto blanco embotelló al Betis en la segunda mitad, pasaban los minutos y todo hacía indicar que el gol estaba cerca de llegar. Vinicius se presentó ante Rui Silva y el portero del equipo bético le derribó dentro del área. En primer lugar, Alberola Rojas pitó fuera de juego, pero al ver que no lo era, fue llamado al VAR para revisar la acción. El colegiado finalmente, con la ayuda del videoarbitraje, pitó la pena máxima.