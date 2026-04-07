Los fans de ‘La momia’ coinciden 18 años después y dicen esto de la última película

Los fans de La momia, una de las sagas cinematográficas de más éxito de este siglo, están de enhorabuena porque ya está en marcha la cuarta entrega. La película La momia 4 se estrenará en las salas de cine de Estados Unidos en 2028 y la gran sorpresa es que en esta nueva cinta volverá a contar con los tres actores protagonistas de la primera entrega Brendan Frasen, Rachel Weisz y John Hannah que interpretarán de nuevo los papeles del aventurero Rick O’Connell, la bibliotecaria Evelyn Carnahan y el arqueólogo aficionado Jonathan Carnahan. La primera película de la saga se estrenó en 1999, la segunda en El regreso de la momia en 2001 y la tercera La tumba del emperador dragón en 2008 y en esta entrega Rachel Weisz fue sustituida por la actriz Maria Bello. Una saga de películas imprescindible para los amantes de las películas de aventuras y acción que volverá a estar de moda por esta cuarta entrega.

La película La momia 4 va a ser dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gilet, los cuales son conocidos como Radio Silence y las películas Scream (2022) y Scream VI (2023). Además, la pareja de Radio Silence es conocida por las producciones Noche de bodas (2019) y su secuela Noche de bodas 2 (2026), la cual se acaba de estrenar el pasado 1 de abril. Los fans de la saga están emocionados con el regreso oficial del trío protagonista formado por Brendan Fraser, Rachel Weisz y Jonathan Carnahan.

¿Qué sabemos de la película La momia 4?

Por ahora hay que reconocer que no hay muchas noticias sobre La momia 4, pero sus creadores han explicado que la nueva película retomará el estilo de las aventuras de la primera entrega. Además,, el regreso del trío protagonista en La momia 4 es una buena señal para los fans de la serie. En esta ocasión en esta producción de Universal Pictures la acción pasará directamente de la trama de la segunda cinta a la tercera, olvidando todo lo ocurrido en La tumba del emperador dragón (2008). Por lo tanto, La momia 4 será la secuela de El regreso de la momia.

Quizás la decisión de saltarse la trama de la tercera entrega puede ser debida a que para muchos ha sido considerada un fracaso por la ausencia de Rachel Weisz, ya que no convenció que fuese reemplazada por Maria Bello y el cambio de ambientación de Egipto a China. También cuando se estrenó en 2008 se apuntó como causa del fracaso de esta entrega que el guion de la película La tumba del emperador dragón era flojo y que tenía un exceso de efectos digitales.

La película La momia 4 se estrenará según se ha anunciado recientemente el 19 de mayo de 2028 y contará con Brandan Fraser and Hivemind’s Jason F. Brown como productores ejecutivos de la película. Los directores han confirmado que los preparativos de la producción el próximo mes de mayo y que esperan que el rodaje de La momia 4 comenzará en agosto de 2026.

Los directores de esta nueva película han comentado sobre el regreso como protagonistas del trío protagonista: «No creo que Brendan y Rachel se involucren a menos que les encante el guion, y les gustó mucho lo que leyeron. Y es un buen guion. Va a ser divertido hacerlo».

El reparto de la nueva entrega

Esta saga de aventuras y acción se estrenó hace 18 años, las dos primeras entregas las protagonizaron los tres actores Brendan Fraser, Rachel Weisz y Jonathan Carnahan y fue dirigida por Stephen Sommers. La tercera película de la saga La tumba del emperador dragón (2008) fue dirigida por Rob Cohen y solo contó como protagonista por Brendan Fraser ya que la actriz Raquel Weisz fue sustituida por Maria Bello. Según THR que ha confirmado la presencia de Jonathan Carnahan en esta entrega: «Los detalles de la trama se mantienen en el sarcófago en esta etapa».

Este actor daba vida a al hermano menor del bibliotecario Rick O’Connell, que en el fondo es un ladrón siempre está ganando y perdiendo botines. Junto a su hermano Rick O’Connell y la bibliotecaria una bibliotecaria despiertan accidentalmente en Hamunaptra, la ciudad de los muertos, a Imhotep, un sacerdote egipcio maldito. El sacerdote busca a la reencarnación de su amada y empezó a desatar plagas y el caos sobre Egipto.

Los fans de esta conocida saga están encantados con que la nueva película regrese al estilo aventurero original, lejos del exceso de efectos digitales de la tercera entrega, y también a que regrese el trío protagonista formado por Brendan Fraser, Rachel Weisz y Jonathan Carnahan. Estaremos muy atentos a las novedades sobre el rodaje y la producción de la nueva entrega de la saga. Por ahora se tendrán que conformar con ver la primera entrega en Prime Video o Netflix y las otras dos solo en Prime Video.