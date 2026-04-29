Llega hoy, miércoles 29 de abril, el vestido fresquito, cómodo y más chic de la temporada por menos de 7,99€

Los vestidos de estilo fit and flare (o corte evasé) se han convertido en una de las grandes tendencias dentro de la moda femenina por su capacidad de adaptarse a diferentes siluetas y ocasiones. Este corte, que se ajusta en la parte superior y se abre suavemente en la falda, favorece la figura y aporta movimiento, creando un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. Lidl tiene el vestido fresquito, cómodo y más chic de la temporada.

A estas características, hay que sumar el cuello redondo, un clásico atemporal que aporta sencillez y versatilidad, permitiendo que el vestido se convierta en una prenda fácil de combinar tanto en looks casuales como en opciones más sofisticadas. Esta temporada el vestido de mujer de Esmara, disponible en Lidl por tan solo 7,99 euros, destaca como una opción accesible, moderna y funcional para renovar el armario sin gastar demasiado.

El vestido fresquito, cómodo y más chic de Lidl

Este vestido de Esmara no solo sigue las tendencias actuales, sino que también apuesta por la practicidad y el confort en el día a día. Gracias a su diseño y a la elección de materiales, se convierte en una prenda ideal tanto para jornadas largas como para momentos de ocio. Además, su precio competitivo lo posiciona como una de las mejores opciones en relación calidad-precio dentro de la moda asequible.

Su diseño minimalista permite múltiples combinaciones, convirtiéndolo en una pieza clave para quienes buscan versatilidad sin renunciar al estilo.

Bolsillos laterales

El vestido de mujer, disponible por 7,99 euros, incorpora bolsillos discretos en los laterales, un detalle funcional muy valorado. Permiten llevar pequeños objetos como el móvil o las llaves sin necesidad de bolso, aportando comodidad sin afectar la estética del vestido.

Escote: cuello redondo

Este tipo de cuello aporta un acabado clásico y versátil. Es cómodo para el uso diario y permite combinar fácilmente con distintos tipos de accesorios, como collares o pañuelos.

Estilo fit and flare

Su corte ajustado en la parte superior y acampanado en la falda ayuda a estilizar la figura. Este diseño realza la cintura y aporta movimiento, logrando un equilibrio favorecedor para diferentes tipos de cuerpo.

Cintura elástica

La cintura elástica permite que el vestido se adapte suavemente al cuerpo sin oprimir. Además de mejorar el confort, ayuda a definir la silueta de forma natural y favorecedora.

Colores disponibles: beige y negro

Dos tonalidades básicas y atemporales que facilitan la combinación con todo tipo de prendas y accesorios. El beige aporta un aire más luminoso y relajado, ideal para looks diurnos, mientras que el negro ofrece una opción más elegante y sobria, perfecta para la noche o entornos más formales.

Versatilidad del vestido fresquito, cómodo y más chic

Vestido para mujer diseñado para el uso diario, que combina estilo actual con practicidad. Su enfoque versátil permite llevarlo en distintas ocasiones, desde planes informales hasta contextos más arreglados con los complementos adecuados.

Tejido ligero

Está confeccionado con materiales ligeros que favorecen la transpirabilidad y el confort. Esto lo convierte en una prenda adecuada para climas cálidos o para llevar durante largas jornadas sin sensación de pesadez.

Materiales del vestido fresquito, cómodo y más chic

Exterior: 74 % poliéster, 23 % viscosa, 3 % elastano

Falda: 100 % algodón

Esta composición asegura resistencia, suavidad y una ligera elasticidad. El algodón en la falda mejora la frescura, mientras que la mezcla del cuerpo aporta durabilidad y ajuste.

Ideas de looks para combinar el vestido de mujer de Esmara

Casual de día

Combínalo con zapatillas blancas y una chaqueta vaquera para un estilo cómodo y juvenil. Añade una mochila o bolso tote para completar el conjunto.

Salida de verano

Llévalo con sandalias planas, gafas de sol y un bolso de rafia para un outfit fresco y muy cómodo.

Look de oficina informal

Opta por bailarinas o mocasines y una americana. Un cinturón fino puede ayudarte a definir aún más la cintura.

Outfit de noche

Añade sandalias de tacón, pendientes llamativos y un bolso de mano. El color negro es ideal para este tipo de ocasiones.

Look urbano chill

Combínalo con botines y una chaqueta de cuero o un cárdigan largo para un estilo moderno y versátil.

Para días de playa

Este vestido es ideal para días de playa, tardes de compras o reuniones informales. Combínalo con sandalias, un sombrero de ala ancha y gafas de sol para un look totalmente veraniego.

Instrucciones de lavado y cuidado del vestido fresquito para el verano