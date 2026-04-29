Almeida ha anunciado que llevará la polémica tasa de basuras al Tribunal Supremo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lo ha adelantado este martes en el Pleno de Cibeles que el Ayuntamiento que interpondrá interpondrá un recurso de casación ante el alto tribunal en contra de la sentencia que anuló la tasa de basuras de 2025.

La decisión, según explicó el propio regidor, responde a la recomendación de los servicios jurídicos municipales, que consideran que existen argumentos suficientes para sostener el recurso.

Un fallo formal, no de fondo

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM declaró la nulidad de pleno derecho de la tasa de basuras al apreciar una «infracción sustancial» en su tramitación: el Ayuntamiento omitió durante el trámite de información pública parte de los anexos del informe técnico-económico que servía de base para calcular los importes.

Los magistrados concluyeron que esa omisión impidió a los ciudadanos conocer y discutir la metodología de cálculo del tributo. Almeida, sin embargo, subrayó que la tasa de basuras fue anulada «por un motivo estrictamente formal», no por cuestiones de fondo.

Tramitación correcta

El alcalde defendió a sus funcionarios ante el pleno: «El Ayuntamiento de Madrid hizo una tramitación correcta del expediente». Almeida insistió en que la decisión de recurrir la sentencia sobre la tasa de basuras no obedece a ningún criterio político.

«Nosotros decimos a los servicios jurídicos: ¿hay motivos o no hay motivos? Y el servicio jurídico nos dice que hay motivos y, por tanto, interponemos el recurso de casación», explicó ante el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

La devolución, condicionada

Sobre la devolución del dinero recaudado, Almeida fue tajante al responder a Ortega Smith: el Consistorio hará «lo que dice la ley y la sentencia». El propio fallo judicial especifica que no procede la devolución en aquellos casos en que los actos administrativos son firmes, es decir, cuando el contribuyente no recurrió en su momento el recibo de la tasa de basuras. «La ley marca límites para la devolución cuando se trata de la anulación de disposiciones de carácter general», recordó el alcalde.

En la práctica, sólo podrán reclamar la devolución quienes recurrieron el recibo en su momento, aunque la tasa afectó a cerca de 1,7 millones de inmuebles en la ciudad. En 2025, más de 130.000 madrileños presentaron reclamaciones, una cifra que supone una fracción pequeña del total de contribuyentes gravados. El Ayuntamiento recaudó en torno a 350 millones de euros con la tasa de basuras ese año, aunque la cantidad expuesta a devoluciones sería muy inferior.

Cómo recuperar el dinero

Para los 130.000 que sí recurrieron, el proceso no es automático. Una vez firme la sentencia, quienes recurrieron y tengan procedimientos pendientes deberán solicitar la devolución de ingresos indebidos ante la Agencia Tributaria de Madrid.

Esa firmeza, sin embargo, quedará en suspenso mientras el recurso de casación que acaba de anunciar Almeida esté pendiente de resolución ante el Supremo, lo que puede prolongar el proceso varios meses.

La oposición reclama devolución universal

La oposición rechaza el planteamiento del alcalde. Más Madrid ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Almeida te debe dinero y reclama que el regidor no recurra la sentencia y que reintegre las cantidades cobradas a todos los vecinos, recurrieran o no.

El PSOE ha elevado idéntica exigencia. La concejala Sara Ladra afirmó que su grupo «ayudará a quien quiera» a recurrir también la tasa de basuras de 2026, cuya nueva ordenanza fue modificada por el Ayuntamiento para intentar corregir los defectos formales señalados por el TSJM.

Doctrina para toda España

La sentencia del TSJM, junto a lo que pueda señalar el Tribunal Supremo si admite el recurso de casación, puede marcar el camino respecto a los miles de impugnaciones sobre la nueva tasa planteadas en todo el Estado. La Ley de Residuos de 2022 obligó a los municipios a implantar sistemas de tasas individualizadas para financiar la recogida, pero su escaso desarrollo reglamentario ha generado una litigiosidad extensa.

La resolución del Supremo sobre el caso de Almeida definirá qué exigencias formales son irrenunciables, con implicaciones directas para decenas de ayuntamientos españoles que han aprobado tributos similares.