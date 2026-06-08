Más de 200 voluntarios han participado en un programa de recuperación ambiental en seis municipios valencianos afectados por la DANA, una iniciativa impulsada por Fundación Naturgy para devolver la vida a los espacios verdes dañados por el temporal de 2024.

El proyecto se enmarca en el plan Sumando Energías por Valencia y se ha desarrollado junto a Belong to Sea, con la ejecución técnica de la entidad local Natura y Cultura. El objetivo ha sido recuperar entornos naturales y fomentar la implicación ciudadana.

Seis jornadas en seis municipios

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de seis jornadas en los municipios de Torrent, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Paiporta y Alcàsser. Sus respectivos ayuntamientos han participado de forma activa en cada una de las intervenciones realizadas sobre el terreno.

Durante estas jornadas, los voluntarios han trabajado en la limpieza y el acondicionamiento del terreno y en la plantación de especies autóctonas. Pinos, carrascas, romero y lirios han ayudado a recuperar la cubierta vegetal y a reforzar la resiliencia del entorno.

Dos hectáreas restauradas

En total, se ha intervenido en cerca de dos hectáreas de espacios naturales y se han retirado alrededor de 1.500 kilos de residuos. Una cifra que refleja el impacto de estos fenómenos sobre el territorio y la necesidad de una respuesta coordinada.

El programa ha incorporado, además, actividades de sensibilización sobre el papel de la vegetación en la protección del suelo y la gestión del agua. Dos elementos clave para reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos y avanzar hacia entornos más resilientes.

La voz de quienes participan

«Con este programa queremos contribuir a la recuperación de los entornos afectados y, al mismo tiempo, fomentar una mayor concienciación sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro entorno», afirma Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy.

La responsable subraya que el voluntariado es «una herramienta clave para implicar a las personas en la transición hacia un modelo más sostenible y resiliente». Una visión que comparten quienes han trabajado sobre el terreno durante estas semanas.

Para Javier Fons, voluntario de Fundación Naturgy, «el voluntariado ambiental deja una huella que va mucho más allá de la acción: se queda en el corazón de quienes participan y transforma, paso a paso, cada rincón del entorno que cuidamos juntos».

El entorno del barranco y la zona recreativa de Aguas Potables, en Alcàsser, acogió el pasado 24 de mayo una nueva jornada de voluntariado ambiental 🌿​ Gracias a la implicación de las personas voluntarias, actuamos sobre más de 4.000 m² de entorno natural mediante tareas de… pic.twitter.com/Fb551O4xbA — Fundación Naturgy (@NaturgyFnd) June 5, 2026

Cuatro líneas de actuación

El plan Sumando Energías por Valencia de Fundación Naturgy está destinado a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. Se articula en torno a cuatro líneas de actividad orientadas a construir una sociedad más resiliente.

Dentro de ese marco, la movilización de los voluntarios se integra en la línea de medioambiente, dirigida a impulsar la recuperación de espacios naturales degradados tras episodios climáticos extremos. También busca generar espacios de reflexión sobre la adaptación del territorio al cambio climático.

Un doble legado

Las acciones combinan la intervención directa en el entorno —retirada de residuos y restauración vegetal— con actividades de educación ambiental. El propósito es explicar la relación entre el uso del suelo, la escorrentía y el impacto de fenómenos como las DANAs.

Este enfoque busca que cada jornada deje un doble legado: la mejora física de los espacios y una ciudadanía más concienciada sobre cómo prevenir y mitigar los efectos de los próximos episodios extremos en el territorio valenciano.

Compromiso con el territorio

Además de esta acción de restauración de zonas afectadas por la DANA, Fundación Naturgy trabaja para promover el desarrollo sostenible, la transición energética y la mejora de la calidad de vida de las personas, con especial atención a los colectivos más vulnerables a los efectos del clima.

A través de iniciativas de voluntariado, formación y sensibilización, la entidad fomenta la implicación social en la construcción de un modelo energético más sostenible, inclusivo y accesible para el conjunto de la sociedad.

Con iniciativas como esta, la Fundación refuerza su compromiso con el territorio y las personas, promueve la participación ciudadana en la recuperación de los entornos afectados y contribuye a construir comunidades más sostenibles y resilientes.