McDonald’s España ha convocado la III edición de los Premios Big Good, el certamen con el que la compañía reconoce y financia las mejores iniciativas de innovación en el sector agrario nacional. Los Premios Big Good dotan cada categoría con 20.000 euros para impulsar proyectos sostenibles en explotaciones propias o en beneficio del conjunto del campo español.

Esta nueva convocatoria llega en un momento especialmente significativo: la ONU ha declarado 2026 como el Año Internacional de la Agricultora, poniendo el foco en el papel determinante de la mujer en el medio rural. Los Premios Big Good se enmarcan así en un contexto que refuerza su dimensión social e institucional más allá del ámbito empresarial.

Dos categorías

El certamen mantiene sus dos categorías consolidadas: Innovación Medioambiental e Innovación Social. Pueden presentar candidaturas agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas o profesionales del sector primario mayores de 18 años, tanto de forma directa como mediante la nominación por terceros. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 13 de septiembre en www.premiosbiggood.es.

Los Premios Big Good forman parte de +Campo, la iniciativa estratégica de McDonald’s España para actuar como socio del campo español. El propósito de esta plataforma es promover un sector primario más sostenible, competitivo e igualitario, conectando la cadena de valor de la compañía con los agricultores y ganaderos que la abastecen.

El compromiso de McDonald’s

Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España, ha subrayado que el objetivo sigue siendo «visibilizar y apoyar el talento de quienes innovan en el entorno rural de forma sostenible y responsable». La directiva destacó el valor de celebrar esta tercera edición en el marco del Año Internacional de la Agricultora como un reconocimiento explícito al papel de la mujer en el campo.

La consolidación de los Premios Big Good se apoya en el impacto real de los proyectos ganadores en ediciones anteriores. En 2025, el premio de Innovación Social recayó en Ruraltivity, un programa de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que funciona como trampolín de autoempleo y capacitación digital para mujeres emprendedoras en entornos vulnerables.

Ganadería trashumante y blockchain

El galardón de Innovación Medioambiental de la pasada edición fue para Las Albaidas, un proyecto de ganadería trashumante liderado por Felipe Molina Pérez que combina el manejo tradicional del ganado con drones, GPS y blockchain.

Esta iniciativa demuestra que la tecnología más avanzada puede ser la mejor aliada para regenerar suelos, potenciar la biodiversidad y garantizar la trazabilidad completa del proceso productivo.

La evaluación de las candidaturas de esta III edición volverá a recaer en el Consejo Asesor de +Campo, un panel multidisciplinar que reúne a referentes del ámbito agrario, académico e institucional. Lo preside Paloma Cabral e integran expertos como Juan Ignacio de Antonio Senovilla (ALAS), Margarita Rico (Universidad de Valladolid), Manuel Láinez (Fundación Cajamar) y Pilar Ayuso, exdirectora general de Alimentación y Agricultura del Gobierno de España.

Un jurado de primer nivel

El panel también cuenta con Fernando Moraleda, exsecretario general de Agricultura, y Alfonso Cobaleda, productor de carne de vacuno. La diversidad de perfiles del Consejo Asesor garantiza una evaluación rigurosa y representativa de los distintos actores que conforman el sector primario español.

Más allá de los premios, el compromiso de McDonald’s España con el campo español se refleja en su cadena de suministro: más del 70% del valor de su cesta de la compra proviene de proveedores nacionales. Esta apuesta por el origen local sitúa a la compañía como uno de los compradores estratégicos más relevantes para el sector agrario, lo que dota a los Premios Big Good de una dimensión que trasciende lo meramente simbólico.

Los Premios Big Good representan la cara más visible de una estrategia corporativa que aspira a hacer del campo español un sector más fuerte, visible y sostenible. Las candidaturas pueden presentarse hasta el próximo 13 de septiembre.