El reciclaje de vidrio en España lo lleva financiando íntegramente Ecovidrio casi 30 años, a través de las aportaciones de la industria que envasa sus productos en vidrio, no se paga con la tasa de basuras.

Así de claro lo explica Beatriz Egido, directora de Comunicación, Marketing y Sostenibilidad de Ecovidrio, en esta entrevista para OKGREEN, en la que también aclara por qué la nueva tasa ha generado tanto desconcierto entre los ciudadanos y qué riesgos conlleva dejar de reciclar por enfado con el nuevo tributo.

España alcanzó en 2025 una tasa de reciclaje de envases de vidrio del 72,3%, superando el objetivo europeo del 70%, cifra que conseguimos ya hace dos años. Un logro que, sin embargo, llega en un momento de confusión ciudadana provocada por la irrupción de la tasa de basuras.

Ecovidrio lleva casi 30 años financiando y gestionando el reciclaje del vidrio en nuestro país, y alerta de que abandonar el hábito de reciclar podría tener el efecto contrario al deseado: encarecer aún más la tasa.

OKGREEN: La tasa de basuras ha llegado a muchos hogares sin apenas explicación. ¿Qué es exactamente y por qué ha aparecido ahora?

BEATRIZ EGIDO: La tasa de basuras se supone que tenía que haber empezado a implementarse a partir de abril del año pasado en los ayuntamientos de España en línea con la nueva normativa. En ella se especificaba que los consistorios tenían que implantar una tasa específica y diferenciada para cubrir el 100 % de los costes de gestión.

¿Qué ha pasado? Hasta el momento cada ayuntamiento tenía un poco de libertad para decidir cómo financiaba el coste de la gestión de los residuos que no se reciclan. Para esa fracción resto, comúnmente llamada bolsa de la basura, podían decidir si cubrirla con una tasa o con un impuesto de forma total o resolver que, si fuera deficitaria esa gestión, compensar esos costes a través de otras partidas presupuestarias.

Lo que dice la nueva normativa es que tiene que haber una tasa que cubra de forma específica y diferenciada el 100% de estos costes. Lo que al final se persigue con esta tasa es que haya como una equidad entre ayuntamientos.

En última instancia, se busca que sea un instrumento de cumplimiento de los objetivos a los que está sometido nuestro país, como todos los demás de la Unión Europea, para cumplir con estos objetivos de reciclado de todos los residuos municipales.

P.: Dejas claro que es una tasa de residuos, porque todo el mundo habla de tasa de basuras donde se engloban muchas cosas. Al final, la tasa de basuras es de residuos, es decir, lo que no se llega a reciclar y lo que no separamos correctamente.

R.: Exactamente. Esto es lo más importante. Lo que separamos selectivamente para que luego se recicle a través del contenedor verde son los envases de vidrio. Todo eso en su totalidad lo financia la industria que envasa en vidrio, porque así se lo exige la ley a través de entidades como Ecovidrio.

Ecovidrio lleva haciéndolo desde hace treinta años. Todo lo que cuesta poner y recoger esos contenedores, transportarlos a plantas de reciclaje, realizar el tratamiento y que obtengamos una materia prima secundaria que luego se llevan los vidrieros para hacer nuevos envases, todo eso forma parte de la financiación íntegra de SCRAPS como Ecovidrio. En definitiva, esa tasa de basuras en ningún caso financia nada que tenga que ver con el reciclaje de estas fracciones que se separan en origen.

P.: · Mucha gente se pregunta: si ya pago la tasa de basuras, ¿para qué reciclo? ¿Cuál sería la respuesta correcta?

R.: Esto es lo que nos estamos encontrando nosotros: que mucha gente se ha enfadado con la tasa y dice: «¿Pues entonces para qué reciclo? Pues no reciclo porque ya está la tasa». Lo primero: hay que reciclar porque es lo correcto, es lo que está bien y es lo que nos va a permitir vivir en ciudades más sostenibles y transitar a un modelo más circular.

Para aquellos que se han enfadado decirles que, si no reciclamos, lo que estamos haciendo en el fondo es depositar más residuos en esa bolsa de basura. Esa bolsa de basura aumentará en volumen. Esa bolsa de basura que aumenta en volumen, la tendrá que gestionar el municipio y esa gestión la financiará su ayuntamiento.

Entonces, cuanto más volumen le metamos a la bolsa de basura, más costes tendrá el ayuntamiento porque tendrá que hacer más recogidas. Tendrá que hacer un transporte de mayor número de residuos. Tendrá que verter muchos más residuos en el vertedero y eso le va a costar más dinero.

Si nosotros dejamos de reciclar porque estamos enfadados, lo que podemos estar consiguiendo es el efecto contrario: que al final nos acaben subiendo más esa tasa porque estamos inflando esa gestión.

P.: Es decir, hay riesgo de que quien deje de reciclar acabe pagando más en el futuro.

R.: Así es. Lo que se exige es que esta tasa cubra el 100% de los costes de gestión de esa parte no reciclada.

P.: Desde vuestro punto de vista, ¿ha fallado la comunicación de la tasa de basuras?

R.: Pensamos que la explicación a la ciudadanía tiene mucho margen de mejora. Entiendo que es un tema muy complejo, pero realmente creo que es muy necesario explicarle esto al ciudadano que, hasta este momento, no sabía cómo se pagaba toda esta gestión. Lo que está claro es que con tasa o sin tasa esa gestión no es gratis. Creo que había que haberle puesto más interés en explicar cuál era la situación de partida.

También hay que volver a explicar que nosotros tenemos que cumplir con unos objetivos como país y que, en el caso de no cumplir con esos objetivos, estamos sujetos a sanciones.

Si se hiciera bien esa tasa, debería evolucionar de forma que, cuanto menos residuo generas, tuvieras un incentivo, y pagaras mucho menos.

P.: Hay sectores en la opinión pública que piensan que vaya negocio esto del reciclaje…

R.: Ecovidrio es una empresa sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que está regulada por ley. Prestamos un servicio público y hacemos cumplir obligaciones ambientales a la industria envasadora. Ecovidrio no gana nada.

Todo el dinero que ingresamos de las cuotas de la industria alimentaria, lo reinvertimos en poner y recoger contenedores, transportar esos residuos a una planta de reciclado, pagar ese reciclado, hacer campañas de sensibilización a los ciudadanos y a los hosteleros para que toda esa cadena de reciclado se ponga en marcha. No repartimos beneficios y al final de año estamos cero.

P.: En 2023 se superó en España el objetivo europeo del 70% de reciclaje de envases de vidrio. Hace unas semanas anunciasteis un reciclaje del 72,3% en 2025. ¿Cómo valoráis la evolución de este dato desde Ecovidrio?

R.: El dato es muy bueno. Tenemos que estar muy contentos y hay que agradecer a todos los que lo han hecho posible. Son aquellos que ponen en marcha la cadena yendo al contenedor como ciudadanos, a los hosteleros… Sin embargo, ahora mismo España está en la media de la Unión Europea y, desde Ecovidrio, pensamos que no es el lugar que deberíamos ocupar.

Tenemos un plan estratégico que marca unos objetivos 2030 muy ambiciosos por encima del 80% de reciclaje de vidrio. Y eso es lo que se debe hacer en un país como España: llegar a las ratios en las que están países como Bélgica, Austria o Alemania. Esas son las tasas que corresponden a un país como el nuestro con el peso poblacional, económico y cultural que tenemos.

P.: ¿Sigue siendo el contenedor verde la mejor solución para reciclar frente a otros sistemas?

R.: Para el vidrio sí. Está previsto un sistema de devolución y retorno para algunos envases ligeros que en teoría debería implantarse en el año 2029 y, en cambio, el vidrio se dejó fuera, básicamente por sus buenos resultados. Como el vidrio tiene estas tasas tan altas de reciclaje y una infraestructura tan sumamente extendida, cambiar el modelo sería provocar distorsiones en los ciudadanos que tienen un hábito muy consolidado.

Hay que tener en cuenta que, de todo el vidrio que se recicla en España, el 90% viene del contenedor verde. El modelo del contenedor verde funciona muy bien. Es el sistema más extendido, muy cómodo para el ciudadano y da buenos resultados.

P.: A punto de cumplir los 30 años de actividad. ¿Cómo ha cambiado Ecovidrio y cómo ha cambiado también la filosofía de reciclar el vidrio? ¿Qué os diferencia ahora del resto de SCRAPS?

R.: Quiero subrayar que nuestra gestión del reciclaje de vidrio se pone como caso de éxito en toda Europa. Así se dijo en la Comisión Europea porque nosotros, a diferencia de otros SCRAPS, somos los únicos que gestionamos de verdad el residuo.

No nos limitamos a financiarle a los ayuntamientos todo esto, también cuando un ayuntamiento quiere reciclar, somos los que ponemos los contenedores, salimos a la calle, recogemos con los camiones, etc. Esto sólo lo hace Ecovidrio en el 60% de los municipios de España, es decir, el 60% de los ayuntamientos han dicho que es mejor que lo haga Ecovidrio.

Ahora mismo hay 300.000 contenedores verdes en España, de los cuales nosotros sabemos todos los días lo que se recoge en cada uno de ellos. Gracias a esa información de estos casi treinta años yendo nosotros a recoger cada uno y con registros diarios de lo que hay en cada contenedor, a través de nuestros sistemas de algoritmos matemáticos y de inteligencia artificial, hacemos análisis a nivel de barrios.

Somos el país más contenerizado de Europa y, aun así, todos los años ponemos 6.000 puntos nuevos, además de las reposiciones que hacemos. En España no hay ni un solo municipio, y hay más de 8.000, sin contenedor verde.

Nos sale que hay un 25% de la población española que todavía piensa que los residuos se mezclan en el camión. Piensan que después de hacer en su casa todo el trabajazo de separación, lo llevas al contenedor y luego cogen y te lo mezclan en el camión. Hago spoiler: evidentemente no.

Los camiones que recogen el vidrio sólo llevan vidrio, son monomaterial y, luego, en alguna ciudad que otra, pero es raro, es verdad que descargan el vidrio en los mismos camiones donde se meten otros residuos. Lo que pasa es que esos camiones están por dentro con compartimentos. Eso la gente a lo mejor no lo sabe. Después está el mito de que alguien se lucra con todo eso, un tema que ya hemos hablado aquí: Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro.

P.: Ya para terminar, un deseo que tenga Ecovidrio y un deseo que tenga Beatriz Tejido.

R.: Para Ecovidrio… que España no sólo supere esos objetivos del 80% que tenemos marcados, sino que sea el primer país de Europa en reciclaje de envases de vidrio. En ese sentido, mi deseo sería que, para entonces, pudiera enfocar mi energía para mantenernos en ese puesto. Eso sí que sería algo ideal. Pero mientras tanto, ahí estaremos al pie del cañón.