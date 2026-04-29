La rutina de Elsa Pataky (49) para estar en forma: «Antes hacía yoga, pero ahora me ayuda más el pilates»

A punto de cumplir 50 años, Elsa Pataky se ha consolidado como uno de los rostros que mejor encarnan la idea de bienestar integral. Lejos de discursos centrados exclusivamente en la estética, la actriz ha ido construyendo con el paso de los años una filosofía de vida basada en la constancia, el ejercicio físico y el cuidado del cuerpo desde una perspectiva funcional.

Su rutina, que combina distintas disciplinas y se adapta a las necesidades de cada etapa, refleja una evolución coherente con las recomendaciones actuales en materia de salud. En OKDIARIO sabemos cómo la logrado tener un cuerpo perfecto.

El secreto de belleza de Elsa Pataky

Elsa Pataky comenzó a entrenar a los 18 años, una decisión que, según ella misma reconoce, ha marcado de forma decisiva su trayectoria vital. Desde entonces, el ejercicio se ha convertido en un pilar irrenunciable de su día a día, con una frecuencia mínima de cinco sesiones semanales y una clara preferencia por las primeras horas de la mañana. «Es importante mantener una rutina durante todo el año y salir cansada de cada sesión, porque eso significa que lo has dado todo por tu salud», sostiene.

Su planteamiento se aleja de modas pasajeras y apuesta por una combinación equilibrada de disciplinas. En su agenda conviven el entrenamiento de fuerza, el pilates, el trabajo cardiovascular, el denominado método noruego y actividades al aire libre como el surf o la equitación.

La importancia de ganar masa muscular

En los últimos años, su discurso ha ido incorporando con mayor claridad conceptos vinculados a la evidencia científica, especialmente en lo relativo al envejecimiento saludable. En este sentido, la actriz pone el acento en la importancia de la masa muscular como factor determinante para preservar la calidad de vida con el paso del tiempo. «El músculo es el mejor agente antienvejecimiento, pero debe ir acompañado de estiramiento, equilibrio, relajación y recuperación», afirma.

Esta visión coincide con un creciente consenso en el ámbito médico y deportivo, que subraya el papel del músculo no sólo en la movilidad, sino también en la prevención de enfermedades metabólicas, la protección ósea y el mantenimiento de la autonomía funcional en edades avanzadas. Para Pataky, el mensaje es claro: cuanto antes se incorpore el ejercicio a la rutina, mejor, aunque insiste en que nunca es tarde para empezar.

«Lo ideal es comenzar cuanto antes una rutina de entrenamiento que puede ir variando con la edad y las situaciones de cada momento. Yo lo hice con 18 años, pero nunca es tarde», señala.

El plan semanal de Elsa Pataky

Dentro de su planificación semanal, el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central. La actriz dedica al menos tres sesiones a este tipo de trabajo, con especial énfasis en ejercicios funcionales y en el desarrollo del tren inferior. Su enfoque es exigente y busca llevar el cuerpo al límite de forma controlada.

«Yo hago ejercicio con mucho peso, me centro mucho en las piernas. Mi reto es que cuando acabe no pueda subir las escaleras, que me tiemblen las piernas. Si no te vas del gimnasio con la sensación de estar fatigada, es que no has hecho nada y no vas a crear músculo», explica.

Este tipo de entrenamiento, orientado a la hipertrofia y al fortalecimiento global, se complementa con sesiones de cardio y con la práctica del método noruego, que alterna intervalos de alta intensidad con periodos de recuperación. Se trata de un sistema que ha ganado popularidad en los últimos años por su eficacia para mejorar la capacidad cardiovascular en tiempos reducidos y que encaja con la filosofía de entrenamientos intensos y eficientes que defiende la actriz.

No obstante, su rutina no se limita al esfuerzo físico más exigente. El pilates ha adquirido un papel cada vez más relevante en su preparación, hasta el punto de desplazar al yoga, disciplina que practicaba anteriormente. La decisión responde, según explica, a una adaptación progresiva a las necesidades de su cuerpo. «Antes hacía yoga, pero para las articulaciones creo que empieza a ser demasiado con la edad. Me ayuda más el pilates, porque son estiramientos más delicados, más concentrados», comenta.

Pilates, un ejercicio obligatorio

El trabajo de pilates, que realiza dos veces por semana, se centra especialmente en el fortalecimiento del core, un aspecto que considera fundamental para mantener una buena postura y prevenir lesiones. «Se centra muchísimo en el core, que es muy importante para mantenerte erguida, para mantenerte fuerte, en toda la parte torácica», añade.

A ello se suman actividades al aire libre que, además de contribuir al mantenimiento físico, aportan un componente lúdico y emocional. El contacto con la naturaleza y la práctica de deportes como el surf o la equitación forman parte de un estilo de vida que busca el equilibrio entre disciplina y disfrute.

Con todo lo anterior, podemos decir que la rutina de Elsa Pataky dibuja un modelo de entrenamiento basado en la constancia, la adaptación y el conocimiento del propio cuerpo. Más allá de los resultados visibles, su propuesta pone el foco en la salud a largo plazo y en la importancia de integrar el ejercicio como un hábito sostenido en el tiempo. Un planteamiento que reivindica el esfuerzo continuado como la verdadera clave del bienestar.