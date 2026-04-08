La rutina de Elsa Pataky (49 años) para tener la espalda y los brazos definidos: remo en suspensión con TRX

Elsa Pataky es un referente de bienestar físico y estilo de vida activo. La actriz ha hecho del ejercicio una pieza fundamental de su día a día, manteniendo una musculatura definida en brazos y espalda gracias a una rutina basada en la fuerza, la constancia y el entrenamiento funcional. Según ha explicado el entrenador Aaron Martínez en un análisis publicado por la revista Women’s Health, la clave de su forma física no reside en un único ejercicio. Lo más importantes es la disciplina.

A lo largo de los años, Pataky ha adaptado sus entrenamientos a las diferentes etapas de su carrera y de su vida personal. Lejos de apostar por sesiones excesivamente largas o centradas únicamente en la estética, su enfoque pone el acento en la funcionalidad del cuerpo, en el fortalecimiento global de la musculatura y en la prevención de lesiones. Esta filosofía explica que, incluso con el paso del tiempo, mantenga un estado físico equilibrado y sostenible.

El programa de ejercicios que sigue la actriz se compone de cuatro movimientos principales destinados a reforzar brazos, espalda y zona media. Estos ejercicios, analizados por el entrenador Aaron Martínez para Women’s Health, combinan trabajo en suspensión, movimientos unilaterales y ejercicios orientados al fortalecimiento de la cadena posterior, lo que permite trabajar el cuerpo de forma integral.

El entrenamiento de Elsa Pataky

Una de las características más destacadas del entrenamiento de Elsa Pataky es la importancia que concede al trabajo funcional. Este tipo de ejercicios se centra en movimientos naturales del cuerpo, implicando varios grupos musculares al mismo tiempo y mejorando la coordinación, la estabilidad y la fuerza real.

De acuerdo con Aaron Martínez, el aspecto definido de los brazos de la actriz no es el resultado exclusivo de ejercicios aislados para esa zona, sino de un trabajo profundo de la espalda y del core. El cuerpo, explica el entrenador, funciona como una unidad en la que cada músculo contribuye al equilibrio general.

Por esta razón, la rutina de la intérprete se organiza en torno a ejercicios que activan simultáneamente diferentes áreas del cuerpo. La conexión entre espalda, abdomen y brazos permite desarrollar una musculatura equilibrada y funcional, evitando desequilibrios que podrían derivar en molestias o lesiones.

Además, Elsa Pataky concede un papel fundamental a la regularidad. El entrenamiento forma parte de su estilo de vida y no se concibe como un esfuerzo puntual, sino como una práctica constante que se integra en su rutina diaria.

¿Cuáles son los ejercicios?

El primer ejercicio destacado en su programa es el remo en suspensión con TRX, considerado uno de los movimientos más eficaces para trabajar la espalda. Para realizarlo, se sujetan las asas del sistema de suspensión mientras el cuerpo se inclina hacia atrás y se tira de las correas llevando los codos hacia atrás.

El segundo ejercicio es el peso muerto a una pierna combinado con press de hombros. En este caso se utilizan mancuernas en ambas manos, lo que añade un componente importante de equilibrio y estabilidad.

Aaron Martínez subraya que los ejercicios unilaterales, en los que se trabaja una sola pierna o un solo brazo, son especialmente útiles porque obligan al cuerpo a estabilizarse y a activar músculos profundos. Este movimiento fortalece glúteos, isquiotibiales, hombros y abdomen, además de ayudar a prevenir descompensaciones musculares.

El tercer ejercicio incluido en la rutina es el denominado «buenos días» con mancuernas. Para ejecutarlo correctamente es necesario colocarse de pie con los pies separados a la anchura de las caderas, sostener las mancuernas y flexionar ligeramente las rodillas mientras el torso se inclina hacia delante manteniendo la espalda recta.

El cuarto movimiento es la flexión en suspensión con TRX combinada con encogimiento de rodilla. En esta variante, los pies se colocan en las correas del sistema de suspensión mientras las manos permanecen apoyadas en el suelo.

Mucha disciplina y constancia

Aunque estos ejercicios forman la base de su entrenamiento, el aspecto físico de Elsa Pataky responde a una combinación de factores. Según el análisis publicado por Women’s Health, los resultados visibles son fruto de la constancia y de un estilo de vida saludable mantenido durante años.

Aaron Martínez insiste en que la regularidad es el elemento que marca la diferencia. Mantener una rutina de entrenamiento estable y progresiva permite que el cuerpo se adapte gradualmente a mayores niveles de esfuerzo sin caer en estancamientos.

La actriz complementa sus sesiones de fuerza con actividades cardiovasculares y ejercicios al aire libre. Entre ellos destacan el ciclismo o las caminatas, prácticas que contribuyen a mejorar la salud cardiovascular y que, al mismo tiempo, añaden variedad a su rutina deportiva.

El caso de Elsa Pataky ilustra así cómo la disciplina y la planificación pueden convertirse en herramientas eficaces para preservar la salud y el bienestar a largo plazo. Más allá de la estética, su rutina refleja una filosofía centrada en el equilibrio físico y en la construcción de hábitos que se mantienen a lo largo de los años.