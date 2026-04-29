Detenidos seis inmigrantes, dos de ellos ilegales, por una riña tumultuaria en un barrio de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a seis jóvenes, de edades comprendidas entre los 25 y los 41 años, todos de origen extranjero, como consecuencia de una riña tumultuaria en pleno casco urbano en que se produjo lanzamiento de piedras y sillas y, con ello, se puso en muy serio peligro la vida de los viandantes, como se ve en el vídeo que ilustra esta información. La pelea sucedió en la calle Bilbao de Valencia, en el barrio de la Zaidía, en torno a las 19:30 horas del pasado día 9 de este mismo mes. Los detenidos son un cubano, un dominicano y un albanés, todos con antecedentes, dos argelinos, uno en situación irregular y un sexto varón de origen extranjero, cuya procedencia se desconoce. la investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Distrito de Tránsitos, también Valencia.

Tres días después de la pelea, tres de los implicados en la misma perpetraron un robo con violencia contra otros que habían sido sus contendientes en esa riña, lo que, según la Policía, hicieron a modo de represalia. Para ejecutar ese robo, los sospechosos emplearon armas blancas y palos, a fin de intimidar a quienes iban a ser sus víctimas. Lograron, de hecho, sustraerle a uno de ellos el teléfono. Siempre, según la Policía Nacional.

Finalmente, la Policía ha identificado y detenido a los causantes. Ahora, se les imputan los supuestos delitos de riña tumultuaria y, a dos de ellos, robo con violencia. Todos tienen antecedentes policiales. Y dos de ellos, como se ha dicho, se hallan en situación irregular en España. Los seis han pasado ya a disposición judicial. La Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidia ha mostrado su indignación a través de la red social X. Y ha preguntado si «¿vais a hacer algo con esta «peluquería» que está dando tantos problemas en el barrio?