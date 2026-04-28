A qué hora empieza el Rafa Jódar – Sinner: cuándo es el partido de cuartos del Mutua Madrid Open y dónde ver por TV gratis en directo

La pista Manolo Santana de la Caja Mágica se viste de gala para acoger uno de los mejores partidazos de este torneo: Rafa Jódar – Jannik Sinner. El madrileño se mide al número uno del mundo en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 en un choque que será muy complicado, pero que a ganas no le ganará nadie al buscar las semifinales del Masters 1000 que se juega en su casa. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque.

Cuándo juega Rafa Jódar contra Jannik Sinner: a qué hora es el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar parece invencible en estos momentos y ya se ha plantado en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026, donde va a tener, posiblemente, el partido más complicado que ha vivido en su carrera. El madrileño va a tener que enfrentarse a Jannik Sinner el gran favorito a llevarse el torneo en la Caja Mágica. El de Leganés arrancó este Masters 1000 ganando con sufrimiento a Jesper de Jong (2-6, 7-5 y 6-4), pero en segunda ronda superó con bastante solvencia a Álex de Miñaur (6-3 y 6-1). Su siguiente víctima fue Joao Fonseca, al que venció por 7-6, 4-6 y 6-1, y en octavos barrió de la pista a Vit Kopriva con un 7-5 y 6-0.

Sin lugar a dudas, el Mutua Madrid Open 2026 es uno de los torneos favoritos de los aficionados al tenis en nuestro país. Los mejores tensitas se reúnen en este Masters 1000 de tierra batida que conquistó un español por primera vez en 2003 cuando se hizo con el título Juan Carlos Ferrero. Rafa Nadal conseguiría levantar cinco entorchados en la capital de España, mientras que Carlos Alcaraz, que no está participando por lesión, lo ganó en dos ocasiones (2022 y 2023).

La organización de este Masters 1000 que se celebra en la capital de España ha programado el Rafa Jódar – Sinner de cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 para este miércoles 29 de abril en la pista Manolo Santana. El horario escogido por la ATP fue el de no antes de las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Horario Rafa Jódar – Sinner: el partido del Mutua Madrid Open 2026

Todo el mundo es consciente de que Rafa Jódar está de dulce y está atravesando un momento muy especial en su inicio de carrera como profesional. Hace unas semanas consiguió conquistar su primer título en la ATP ganando en Marruecos, pero es que unos días después alcanzó las semifinales en el Trofeo Conde de Godó. Ahora está firmando un papel enorme en el Mutua Madrid Open 2026 y tendrá que superar al todopoderoso Jannik Sinner para estar en las semifinales del torneo que se juega en su casa.

Este Rafa Jódar – Jannik Sinner corresponde a los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 y se jugará este miércoles 29 de abril. Estos dos tenistas no se han enfrentado nunca en el circuito de la ATP, por lo que estamos ante un duelo inédito que podría repetirse muchas más veces en el futuro. Por ahora, el madrileño es el 42 del mundo, mientras que el de San Cándido está en lo más alto del ranking.

Dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV

Los medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes encuentros que se jueguen en este Masters 1000 de la capital de España son Movistar+ y RTVE. El Rafa Jódar – Sinner correspondiente a los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Teledeporte. Los dos primeros canales forman parte de la plataforma de pago citada anteriormente, mientras que el tercero de ellos es del ente público, por lo que este partidazo se podrá ver gratis por TV y en abierto.

Todos los aficionados a este apasionante deporte y los seguidores del tenista madrileño también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Sinner de los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 mediante las apps de Movistar+ o RTVE Play, que se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a sus respectivas webs con un ordenador. La aplicación Tennis TV, que es de pago, también estará disponible, ya que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en la Caja Mágica durante este Masters 1000 de la capital de España. Narraremos en directo y en vivo online los encuentros más destacados y cuando acabe el Rafa Jódar – Sinner de los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan sobre la tierra batida.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Sinner del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos aquellos seguidores de este deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con la Caja Mágica para narrar todo lo que suceda en el Rafa Jódar – Sinner.