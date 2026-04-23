Cuándo es la final del Mutua Madrid Open: que día es, a qué hora empieza y como ver por televisión

El Mutua Madrid Open 2026 abrió sus puertas una edición más y los miles y miles de aficionados que se desplacen hasta la Caja Mágica de la capital de España, Madrid, podrán disfrutar del mejor tenis y del juego desplegado por jugadores más significativos del planeta, como es el caso de Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Rafa Jódar o Alexander Zverev. Eso sí, en esta edición, al igual que sucedió en la pasada, habrá una ausencia mayor: la de Carlitos Alcaraz, que durante su participación en el Trofeo Conde de Godó sufrió una lesión en su muñeca derecha que lo obligó a bajarse del cuadro en Barcelona y, posteriormente, en el Masters 1000, por lo que no podrá competir en la arcilla madrileño durante estas dos semanas de torneo, que acabará el próximo domingo con el choque por el título. Descubre todos los detalles y qué día se celebrará la final del Mutua Madrid Open.

Qué día se juega la final del Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open arrancó este pasado día 20 con la fase previa del cuadro masculino y las primeras rondas, que empezaron durante este pasado 22 de abril, en categoría femenina, donde curiosamente cayó derrotada la española y exnúmero dos del mundo Paula Badosa, frente a la austriaca Julia Grahber en tres sets, por 7-6, 4-6 y 6-0. Una vez sobrepasado el ecuador de la primera semana, los principales favoritas entrarán en juego en este jueves 23 de abril, donde podremos disfrutar de la magia y el juego de Jannik Sinner, Zverev o la número uno del mundo Sabalenka, que intentarán llegar al partido por el título del próximo sábado 2 y domingo 3 de mayo, fechas donde se celebrará la final femenina y masculina, respectivamente.

Dónde se juega la final del Mutua Madrid Open 2026

Las instalaciones de la Caja Mágica, como suelen saber la amplia mayoría de aficionados al tenis, cuenta con tres pistas interiores, la Manolo Santana, la Arantxa Sánchez Vicario y el Estadio 3, y la zona del Garden, donde están instaladas las pistas exteriores de competición y entrenamiento. Pues bien, la final se jugará en el estadio central, en este caso la Manolo Santana, que es el escenario elegido cada año para que el título se decida ante miles de personas que se concentran en sus gradas.

A qué hora empezará la final del Mutua Madrid Open 2026

La edición del 2026 trae una nueva modificación y novedad al torneo: el cambio de horario de las finales. En pasadas temporadas, el choque por el título, tanto en categoría femenina como masculina, arrancaba a partir de las 18:30 horas. A partir de este año, los aficionados deberán sentarse en sus asientos un rato antes: no antes de las 17:00 horas los finalistas saltarán a pista para disputar el encuentro que todo tenista quisiera jugar, una final de Masters 1000 en Madrid.

Cómo ver por TV en directo la final del Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se podrá seguir al completo a través de las pantallas de Movistar Plus+, RTVE Play y sus diferentes aplicaciones disponibles. En la web de OkDiario, por otro lado, también se podrá seguir el minuto a minuto de la competición, con los mejores comentarios, imágenes, vídeos y detalles más curiosos. Todo en el periódico de Eduardo Inda.