¿Se jugarán partidos del Mutua Madrid Open 2026 en el Santiago Bernabéu?

El Santiago Bernabéu está en juego en este Masters 1000 de Madrid que se disputa entre este lunes 20 de abril y el próximo 3 de mayo en la Caja Mágica. El estadio del Real Madrid acogerá partidos de entrenamiento durante una semana, en lo que será el primer paso para que el recinto acoja algún partido del torneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la función del Santiago Bernabéu en este Mutua Madrid Open.

El Real Madrid anunció hace unas semanas por sorpresa que el Santiago Bernabéu sería una pista más del Madrid Mutua Open que se disputa entre el lunes 20 de abril y el domingo 3 de mayo. El club blanco especificó que el recinto sería una pista de entrenamiento para los tenistas y que estaría cerrado al público, por lo que no hay entradas disponibles para disfrutar de estos entrenamientos.

«El Mutua Madrid Open volverá a situarse a la vanguardia del deporte y de los grandes eventos internacionales con una acción sin precedentes: la instalación de una pista de tierra batida en el Bernabéu», informó en su día el Real Madrid, que también dejó claro que: «Este espacio estará disponible del 23 al 30 de abril para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan entrenar en las mismas condiciones que en las pistas de la Caja Mágica».

Feliciano López, que ahora es director del torneo, también habló en una entrevista realizada en Radioestadio de Onda Cero sobre la función que tendrá el Santiago Bernabéu durante el Masters 1000 de Madrid. «Vamos a tener el Bernabéu para entrenar, pero no habrá público en las gradas para que los tenistas no se sientan incómodos. En ningún momento se pensó que hubiese público en los entrenamientos del Bernabéu. Y ya hay muchos tenistas que han pedido ya entrenar allí», dijo el ex tenista.

Qué días estará la pista de tenis en el Santiago Bernabéu

La pista de tenis del Bernabéu durante el Masters 1000 de Madrid estará habilitada desde el 23 al 30 de abril, según informó el Real Madrid en un comunicado. Esto es debido a que el conjunto blanco tiene partido como local este martes 21 de abril ante el Alavés. Posteriormente, se acondicionará el recinto para que puedan entrenar los tenistas.

Quiénes entrenarán para el Mutua Madrid Open 2026 en el Bernabéu

Feliciano López informó que un gran número de tenistas ha solicitado entrenar en la pista que se habilitará en el Bernabéu a partir del 23 de abril. Se espera que los mejores tenistas del cuadro femenino y masculino visiten uno de los mejores estadios del mundo y todo hace indicar que Jannik Sinner pisará el recinto blanco.

¿Por qué no se juegan partidos del Mutua Madrid Open en el Santiago Bernabéu?

Habilitar una pista de entrenamiento es el primer paso para que el Santiago Bernabéu pueda acoger un partido del Masters 1000 de Madrid. Feliciano López ya dejó claro que esto se podría hacer en un futuro. «Esto es una iniciativa del Real Madrid y del torneo. Ojalá de ahí pueda salir un gran partido que se juegue en el Bernabéu, un Alcaraz-Sinner o un Nadal-Federer, como estaba previsto», informó.

«La presencia de una pista de tierra batida en el Bernabéu no solo responde a una necesidad operativa para los jugadores, que dispondrán de un nuevo espacio de entrenamiento plenamente integrado en la dinámica del torneo, sino que proyecta además una imagen poderosa de Madrid como capital capaz de reinventar sus grandes escenarios deportivos», explicó el Real Madrid en un comunicado.