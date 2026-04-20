Boris Becker explica por qué Alcaraz se lesiona más que Sinner: «Ahorra energía…»

Carlos Alcaraz no estará esta semana en el Masters 1000 de Madrid que se disputa en la Caja Mágica por una lesión de muñeca que sufrió en el Conde de Godó. El tenista murciano no forzará sobre la arcilla madrileña con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas a Roland Garros. La leyenda del tenis, Boris Becker, ha explicado el motivo por el que Alcaraz se lesiona más que Sinner en una entrevista realizada antes de los Premios Laureus, que se celebran este lunes 20 de abril en Madrid.

«Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto». Así explicó Carlos Alcaraz su ausencia, por segundo año consecutivo, del Masters 1000 de Madrid después de sufrir una lesión en la muñeca en el Conde de Godó.

Carlos Alcaraz ya está en Murcia recuperándose de la lesión con el foco puesto en el Masters 1000 de Roma y Roland Garros, mientras Jannik Sinner finalmente sí que estará en la Caja Mágica. El tenista italiano será la gran estrella del torneo en el que puede conseguir un hito histórico si acaba enlazando cuatro Masters 1000 consecutivos tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Todo hace indicar que también estará en Roma antes de París.

Boris Becker y el físico de Alcaraz y Sinner

Boris Becker ha opinado sobre Alcaraz y Sinner en una entrevista concedida a Eurosport con motivo de la celebración de los Premios Laureus este lunes 21 de abril en Madrid, donde el último ganador del Open de Australia aspira a ser nombrado como mejor deportista del pasado año 2025.

«Es una lástima para el torneo (Madrid), pero me recuerda al año pasado, cuando Alcaraz tampoco pudo jugar aquí en Madrid y luego ganó Roma y París. Así que no le daría demasiada importancia a la lesión. Sigo siendo optimista», afirmó la leyenda del tenis después de ser cuestionado sobre la ausencia de Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid.

Boris Becker habla en Eurosport sobre la lesión de Alcaraz: cree que no le afectará de cara a #RolandGarros y explica por qué es más propenso a sufrir más contratiempos físicos que Sinner 🎙️ pic.twitter.com/hgzSksVRvs — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 19, 2026

«Estoy seguro de que quería jugar. Él habría querido terminar en Barcelona. Es un jugador español muy orgulloso, así que quiere jugar ante su afición. Pero las lesiones pueden ocurrir. Por eso creo que debería analizar bien su rendimiento del año pasado, cómo recuperarse y estar listo para Roma», dijo el alemán.

Boris Becker también explicó durante su intervención el motivo por el que Alcaraz se lesiona más que Sinner y tiene que ver con el estilo. «Es cierto que Alcaraz se lesiona con más frecuencia que Sinner, pero se debe a su estilo», dijo antes de argumentar esta teoría. «Tiene un estilo diferente al de Sinner. Yo llamo a Sinner Djokovic 2.0, con un estilo similar desde el fondo de la pista, muy consistente. Además, gana sus partidos rápidamente. Alcaraz suele perder un set y tiene que jugar tres horas. Eso le pasa factura a su cuerpo. Sinner naturalmente ahorra energía, y creo que a largo plazo, eso es muy beneficioso», explicó.