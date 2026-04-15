Qué pasará con el número 1 del ranking ATP tras la retirada de Carlos Alcaraz del Conde de Godó

Carlos Alcaraz se retira del Trofeo Conde de Godó por una lesión en la muñeca derecha sufrida durante su encuentro contra Otto Virtanen. Una situación que hace que dé un vuelco total al ranking ATP, en el que buscaba ponerse al frente de nuevo. Tras perder el número 1 del mundo en favor de Jannik Sinner en Montecarlo, Alcaraz tenía la opción de recuperar el trono del mundo del tenis en Barcelona, ganando el torneo. Sin embargo, no podrá ser tras la retirada en el torneo de la Ciudad Condal.

«Es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro», ha desvelado Alcaraz, que no podrá volver a ser número 1 del mundo tras Barcelona y que, por tanto, llegará como segundo cabeza de serie al Masters 1000 de Madrid. Sólo podía recuperar el liderato ganando en Barcelona, puesto que el año pasado perdió en la final contra Rune, por lo que al retirarse tras segunda ronda pierde 230 puntos, quedándose en 13.010 puntos, por los 13.350 que tiene Sinner.

La lesión de Alcaraz se produjo en el partido ante Virtanen. Al final del primer set, en un momento en el que el partido estaba igualado, el murciano necesitó atención médica por ese motivo. Sin embargo, unos minutos después, dijo que se «encontraba bien» y podía seguir. Lo hizo y ganó con un tenis mejor del que estaba haciendo en ese momento. Eso sí, este miércoles no se entrenó y después anunció su retirada.

«Con mucha tristeza tengo que volver a casa y estar lo más sano lo antes posible», ha añadido el tenista español, que en algo más de una semana tendrá que estar en Madrid, en el Masters 1.000 de la capital de España. Se espera que ahí pueda estar ya recuperado y estar presente en el torneo madrileño, en el que el año pasado no estuvo por lesión.