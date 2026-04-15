Alcaraz tras retirarse del Godó: «Es una lesión más seria de lo esperado, tengo que volver a casa»
El tenista español ha comunicado que no seguirá en el torneo de Barcelona por lesión
Sufrió molestias en la muñeca derecha en su primer partido en el Godó
Carlos Alcaraz se retira del Trofeo Conde de Godó
Carlos Alcaraz ha explicado que las molestias en la muñeca derecha que le han obligado a retirarse del Trofeo Conde de Godó «es una lesión más seria de lo esperado» y que ahora tiene que parar para recuperarse de ella. El tenista español ha comunicado que no seguirá en el torneo de Barcelona por lesión.
Al final del primer set, en un momento en el que el partido estaba igualado, Alcaraz necesitó atención médica por ese motivo. Sin embargo, unos minutos después, dijo que se «encontraba bien» y podía seguir. Lo hizo y ganó con un tenis mejor del que estaba haciendo en ese momento. Eso sí, este miércoles no se entrenó y después anunció su retirada.
Con esta retirada en Barcelona en segunda ronda, Alcaraz perderá varios puntos ATP, ya que el año pasado llegó a la final, y se quedará más lejos de Sinner, al que sólo podía arrebatar el número 1 del mundo si ganaba el Conde de Godó. Un duro golpe para el tenista español y también para el torneo de Barcelona, toda vez que Alcaraz era el principal atractivo.