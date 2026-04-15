Alcaraz tras retirarse del Godó: «Es una lesión más seria de lo esperado, tengo que volver a casa»

Carlos Alcaraz ha explicado que las molestias en la muñeca derecha que le han obligado a retirarse del Trofeo Conde de Godó «es una lesión más seria de lo esperado» y que ahora tiene que parar para recuperarse de ella. El tenista español ha comunicado que no seguirá en el torneo de Barcelona por lesión.

«Es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro», ha dicho Alcaraz para anunciar el adiós en el Trofeo Conde de Godó. Las molestias en la muñeca derecha le aparecieron a Alcaraz en su encuentro ante el finlandés Otto Virtanen, su primer duelo en Barcelona.

Al final del primer set, en un momento en el que el partido estaba igualado, Alcaraz necesitó atención médica por ese motivo. Sin embargo, unos minutos después, dijo que se «encontraba bien» y podía seguir. Lo hizo y ganó con un tenis mejor del que estaba haciendo en ese momento. Eso sí, este miércoles no se entrenó y después anunció su retirada.

«Con mucha tristeza tengo que volver a casa y estar lo más sano lo antes posible», ha añadido el tenista español, que en algo más de una semana tendrá que estar en Madrid, en el Masters 1.000 de la capital de España. Se espera que ahí pueda estar ya recuperado y estar presente en el torneo madrileño, en el que el año pasado no estuvo por lesión.

Con esta retirada en Barcelona en segunda ronda, Alcaraz perderá varios puntos ATP, ya que el año pasado llegó a la final, y se quedará más lejos de Sinner, al que sólo podía arrebatar el número 1 del mundo si ganaba el Conde de Godó. Un duro golpe para el tenista español y también para el torneo de Barcelona, toda vez que Alcaraz era el principal atractivo.