El número 1 se decide en el Conde de Godó: así está la batalla entre Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz será la estrella de la 73.ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026, que comenzó el pasado sábado 11 de abril y se desarrollará hasta el domingo 19 con la disputa de una final en la que busca estar el tenista murciano, que puede recuperar el número 1 del mundo sobre la arcilla del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Para ello, sólo necesitará ganar un torneo que ya ha conquistado en dos ocasiones y donde en 2025 fue finalista.

Carlos Alcaraz llega este lunes a Barcelona para recuperar el número 1 del mundo en el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026. El tenista español pereció en la final de Masters 1000 de Montecarlo ante Jannik Sinner (7-6 y 6-3) y además también perdió la condición de mejor tenista del mundo. Ahora el tenista italiano le saca 160 puntos en el ranking ATP y, para recuperar el primer puesto, al murciano le basta con sumar los 170 puntos que se llevaría por ganar el trofeo.

Así que esto en principio le bastaría para volver a ser número 1 del mundo a un Carlos Alcaraz que defiende 330 puntos después de haber llegado a la final en la pasada edición, en la que cayó ante Rune. Más que la condición de mejor tenista del mundo, el tenista murciano utilizará esta semana para coger cariño y confianza después de unos tres últimos torneos donde no se ha visto su mejor versión. En Indian Wells y Miami no se le vio fino, y en Montecarlo no pudo dar su mejor versión, especialmente en la final, donde sufrió por el viento y las excelsas virtudes de su rival.

El camino de Alcaraz en el Conde de Godó

Carlos Alcaraz llega este lunes a Barcelona y descansará hasta enfrentarse este martes 14 de abril a Otto Virtanen, número 133 del ranking con el que nunca se ha enfrentado, en su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026.

Si consigue la victoria, como todo hace indicar, Alcaraz se enfrentaría al ganador del partido que disputan Tomas Machac y Sebastián Báez. Al tenista argentino ya le vencieron en dos rápidos sets en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo. Camino a la final, en cuartos de final se podría cruzar con Rublev y en unas hipotéticas semifinales ante De Miñaur o Draper. En la otra parte del cuadro y como candidatos a disputar una hipotética final están Norrie o Musetti.

Back on the Barcelona brick 🧱 How action will play out at the #bcnopenbs 👀 pic.twitter.com/725z7Eb0md — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

El plan de Alcaraz en tierra batida

Carlos Alcaraz sigue teniendo un plan para la temporada de tierra batida y pasa por disputar todos los torneos de la temporada. Así que, siempre que le respete la salud, estará presente en el Conde de Godó y después viajará a Madrid y Roma para disputar los últimos Masters 1000 antes del inicio de Roland Garros, su gran objetivo en el calendario.

«El objetivo principal es jugar todo el calendario de tierra. También era el objetivo el año pasado y, por desgracia, no pude porque estuve lesionado. Así que toco madera y rezo para que no le pase nada a mi cuerpo. Escucho mucho mejor mi cuerpo que el año pasado, eso seguro. Si tengo que saltarme uno, me saltaré un torneo. Si mi cuerpo se mantiene sano, voy a hacer todo lo necesario para cuidarlo. Si no tengo ningún problema, jugaré todo en tierra. Veremos cómo van las próximas semanas», dijo en la rueda de prensa posterior a su derrota ante Sinner en Montecarlo.

Así que Carlos Alcaraz llega a Barcelona este lunes con el objetivo de recuperar sensaciones y el número 1 del mundo. Después, en Madrid no defenderá puntos, ya que se perdió el torneo por lesión en 2025 y en Roma defiende los 1000 conquistados en 2025 tras vencer a Sinner en la final. Todo hace indicar que el italiano podría descansar hasta la disputa del torneo que juega en casa.