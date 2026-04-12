Carlos Alcaraz – Sinner, en directo hoy | Cómo va, dónde ver online y resultado del partido de la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo gratis

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El clásico del tenis está de vuelta. Por primera vez en este 2026, las dos mejores raquetas del circuito se verán las caras en la final de Montecarlo con el número uno de la ATP en juego.

La última vez que Alcaraz y Sinner se enfrentaron en tierra batida fue en Roland Garros y ganó el español. Aquel día ambos tenistas nos regalaron una de las finales más épicas que ha visto este deporte. Pero esta vez la batalla será al mejor de tres sets. El italiano, a excepción del partido contra Machac, ha arrasado a todos los rivales que se ha encontrado en su camino hasta la final, mientras que a Carlos le ha costado algo más.

El tenista de El Palmar sufrió contra Etcheverry, al que ganó en tres sets, y en semifinales contra Vacherot. Alcaraz venció en dos mangas al tenista monegasco, pero le costó más de lo esperado doblegarle. No estuvo muy acertado con el servicio y eso estuvo a punto de pasarle factura. Pero al final le dio la vuelta y se enfrentará a Sinner en esta final del primer Masters 1000 de tierra batida.

Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz hoy

Alcaraz defiende la corona conseguida el año pasado aquí sobre la tierra de Montecarlo. Enfrente tendrá a su gran rival, Jannik Sinner, que no tuvo piedad de Zverev en semifinales y viene desplegando un gran tenis. Además, está en juego el número uno del mundo. El que gane saldrá de Montecarlo como líder del ranking ATP.