Carlos Alcaraz – Sinner, en directo hoy | Cómo va, dónde ver online y resultado del partido de la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo gratis
Sigue en directo todo lo que suceda en la final de Montecarlo entre Alcaraz y Sinner
Alcaraz no da pie a la sorpresa: supera a Vacherot y se cita con Sinner en la final de Montecarlo
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El clásico del tenis está de vuelta. Por primera vez en este 2026, las dos mejores raquetas del circuito se verán las caras en la final de Montecarlo con el número uno de la ATP en juego.
La última vez que Alcaraz y Sinner se enfrentaron en tierra batida fue en Roland Garros y ganó el español. Aquel día ambos tenistas nos regalaron una de las finales más épicas que ha visto este deporte. Pero esta vez la batalla será al mejor de tres sets. El italiano, a excepción del partido contra Machac, ha arrasado a todos los rivales que se ha encontrado en su camino hasta la final, mientras que a Carlos le ha costado algo más.
El tenista de El Palmar sufrió contra Etcheverry, al que ganó en tres sets, y en semifinales contra Vacherot. Alcaraz venció en dos mangas al tenista monegasco, pero le costó más de lo esperado doblegarle. No estuvo muy acertado con el servicio y eso estuvo a punto de pasarle factura. Pero al final le dio la vuelta y se enfrentará a Sinner en esta final del primer Masters 1000 de tierra batida.
Sigue en directo el partido de Carlos Alcaraz hoy
Alcaraz defiende la corona conseguida el año pasado aquí sobre la tierra de Montecarlo. Enfrente tendrá a su gran rival, Jannik Sinner, que no tuvo piedad de Zverev en semifinales y viene desplegando un gran tenis. Además, está en juego el número uno del mundo. El que gane saldrá de Montecarlo como líder del ranking ATP.
2-2
Sinner iguala el set
Se queda la dejada de Alcaraz en la red y es juego para Sinner. Vuelve la igualdad al marcador.
2-1
¡CONTRABREAK DE SINNER!
Sinner reacciona y le devuelve la rotura a Alcaraz. Se colocó 15-40 el italiano, Carlos salvó la primera, pero no pudo con la segunda. Un mal bote provocó que la tocara mal el español y su resto se marchara largo. Por tanto, break para Sinner que recupera lo perdido en el anterior juego.
2-0
¡BREAK DE ALCARAZ!
Se va al pasillo la derecha de Sinner y Alcaraz rompe el saque de su rival a las primeras de cambio. Juego igualadísimo en el que fue mandando el italiano tras dos golpes fuera de Carlos. Pero el español se rehizo con buenas derechas y se colocó 30-40. Sólo necesitó una bola de break para romper el servicio de Jannik.
1-0
Alcaraz empieza mandando al saque
Empieza bien el partido para el español. Ayudado por sus buenos primeros servicios, Alcaraz se apunta el primer juego del partido sin pasar apuros.
¡¡¡ARRANCAAAA LA FINAAAAL!!!
Comienza la final del Masters 1000 de Montecarlo, el partido que todos esperaban. Empieza sacando Alcaraz.
Comienza el calentamiento
Alcaraz y Sinner ya calientan sobre la pista Rainier III del Monte Carlo Country Club. En unos minutos comenzará el mejor partido de tenis del momento.
Todo listo en el Principado
Tras el acto protocolario previo al comienzo de la final, Alcaraz y Sinner se van al banco a terminar de alistarse. El calentamiento está a punto de arrancar
Alcaraz y Sinner, a pista
Suena el himno de Mónaco. Alcaraz y Sinner y están en pista. La final está a punto de arrancar.
Así ha sido el camino de Alcaraz hasta la final
Carlos Alcaraz empezó con buen pie venciendo al argentino Sebastián Báez, luego sufrió en octavos frente al también argentino Etcheverry, que le puso las cosas difíciles y le obligó a ganar en tres sets. Ya en cuartos arrolló al kazajo Alexander Bublik y en semifinales no dio pie a la sorpresa frente al tenista local, Valentin Vacherot.
Así ha sido el camino de Sinner hasta la final
Para llegar hasta aquí, Sinner se ha cargado a grandes tenistas como Alexander Zverev por el camino. En su debut venció al francés Ugo Humbert, luego en octavos sufrió un poco más para superar al checo Tomás Machac en tres sets, mientras que en cuartos derrotó sin problemas al canadiense Félix Auger-Aliassime. Ya en semifinales se deshizo de Zverev en dos mangas.
Alcaraz lidera el frente a frente
Alcaraz y Sinner se han enfrentado 16 veces, 17 con la de hoy, y el balance es de 10 victorias para el español y seis para el italiano. Aunque el último enfrentamiento, en la final de las ATP Finals, cayó del lado de Jannik. No se cruzan desde entonces.
La batalla de Roland Garros, la última en tierra
La última vez que Sinner y Alcaraz se enfrentaron en tierra batida fue en Roland Garros 2025. Aquel día los dos tenistas nos regalaron un partido épico, que será recordado para siempre, y acabó con victoria del español tras remontar dos sets en contra.
Primer partido de 2026
El de hoy será el primer enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner en 2026. Hasta ahora, los dos grandes tenistas del momento no se han visto las caras esta temporada.
El número uno en juego
En este partido está en juego algo más que un título, también se juegan el número uno del mundo. El que gane saldrá como número uno del ranking ATP. Alcaraz defiende los 1000 puntos obtenidos el año pasado al proclamarse campeón y Sinner sólo puede sumar porque no jugó la última edición. Carlos tiene 13.590 puntos y Sinner es segundo con 12.400 puntos.
Alcaraz busca revalidar su corona
Carlos Alcaraz se enfrenta a Jannik Sinner en la final de Montecarlo. El español intentará revalidar la corona lograda el año pasado y conseguir así su segundo título en el Principado.
2-3
Alcaraz salva el break
Una doble falta de Alcaraz puso al italiano con 0-30 de inicio. Le dio la vuelta con una gran derecha, una dejada maravillosa y un buen saque. Sinner reaccionó y gozó de bola de break. Pero lo acabó salvando Carlos. No está cómodo el español, pero mantiene su servicio. Qué juego ha salvado.