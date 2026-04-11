Quién es Vacherot, la joven promesa del tenis que apunta alto en el ATP: edad, su origen y su trayectoria profesional

Valentin Vacherot es uno de los nombres del tenis actual. Este jugador monegasco, nacido en Francia, es el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo. Ídolo local, es la primera vez que un jugador de Mónaco llega tan lejos en este torneo.

Número 23 del ranking ATP en la actualidad, Vacherot puso su nombre en el tenis cuando ganó el año pasado el Masters 1.000 de Shanghái. Hizo historia el monegasco al convertirse en el tenista con menos ranking -entonces era número 204- en ganar ese gran torneo.

Valentin Vacherot se metió en semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo, donde se medirá a Carlos Alcaraz, tra ganar al australiano Álex de Miñaur en tres sets (6-4, 3-6 y 6-3). En las dos primeras rondas superó en dos sets al checo Jiri Lehecka y al británico Cameron Norrie. La sorpresa llegó en dieciseisavos, donde se impuso a Lorenzo Musetti, número cinco de la ATP y finalista el año pasado en Montecarlo. Después de vencer al italiano, Vacherot sobrevivió a un maratoniano duelo de casi tres horas ante el ‘gigante’ polaco Hubert Hurkacz.

Edad de Valentin Vacherot

Este tenista, rival de Carlos Alcaraz en semifinales del Masters 1.000 de Montecarlo, tiene en la actualidad 27 años. Nació el 16 de noviembre de 1998 en la localidad francesa de Roquebrune-Cap-Martin, que está limítrofe con el Principado de Mónaco. Es a este país al que representa desde el 2021, año en el que empezó en el circuito profesional, ya que tiene la nacionalidad monegasca.

Si bien compitió en sus primeros años de vida bajo bandera de Francia, Valentin Vacherot siempre ha estado muy ligado a Mónaco, donde entrenaba y creció como tenista. Vacherot es medio hermano del tenista Benjamin Ballert y primo hermano de Arthur Rinderknech, tenista francés al que ganó la final en Shanghái en 2025.

Trayectoria profesional de Vacherot

La trayectoria profesional de Vacherot está marcada por ese último Masters 1.000 de Shanghái, donde hizo una gesta histórica en el tenis al ganar el torneo siendo el número 204 del mundo. Ahora es el número 23. Un cambio brutal en menos de un año que se completa con un torneo idílico en Montecarlo: en semifinales ante Alcaraz siendo el primer jugador de Mónaco en llegar tan lejos en el torneo local.

En lo que va de carrera profesional en tenis, desde el año 2021, Valentin Vacherot acumula un único título -el mencionado en China- con 31 victorias y 18 derrotas. Este año, como datos más destacados, fue eliminado en tercera ronda en el Open de Australia (por ahora el único Grand Slam de la temporada) y llegó a octavos en el Masters 1.000 de Miami.