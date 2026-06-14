La Marina Real del Reino Unido ha interceptado un petrolero presuntamente relacionado con la denominada flota fantasma de Rusia. Ha ocurrido este domingo de madrugada mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha cuando fue objeto de la operación. Estos buques son utilizados por Moscú para mantener el transporte de crudo y esquivar las sanciones internacionales a raíz de la guerra en Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado el éxito de la operación y aseguró que estas actuación «propina un nuevo golpe a Rusia» y recuerda a quienes «alimentan la guerra de Putin en Ucrania «que no tienen sitio donde «esconderse».

Por el momento, el Gobierno ruso no se ha pronunciado sobre el incidente. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha agradecido al Reino Unido este «importante paso» contra la flota petrolera de Rusia.

«Fue la soberbia de Rusia, alimentada por altos ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la guerra misma», ha señalado el mandatario ucraniano en redes sociales.

Zelenski también ha pedido a Europa que tome «medidas legislativas» para permitir no solo la detención de petroleros y restricciones en los envíos de petróleo, sino también «la confiscación del petróleo que transportan».

Con estas declaraciones, el presidente ucraniano ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas contra las actividades relacionadas con el transporte de petróleo ruso.

A la espera de que se conozcan más detalles sobre la ocurrido, Starmer ha agradecido el trabajo de los participantes en la misión y ha difundido un vídeo de la actuación acompañado de un mensaje dirigido al presidente ruso. «A pesar de sus esfuerzos para evadir las sanciones, no dejaremos que se salga con la suya».

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel. This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin’s war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

«En las primeras horas de esta mañana, ordené a nuestras Fuerzas Armadas que interceptaran un petrolero de la «flota en la sombra» que intentaba atravesar el Canal de la Mancha. Esta operación, que ha sido todo un éxito, asesta un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no les permitiremos esconderse. Quiero dar las gracias a todos los que han participado, incluidas nuestras Fuerzas Armadas y los agentes de las fuerzas del orden que velan por la seguridad de este país las 24 horas del día, los 365 días del año», escribía en redes sociales.