A qué hora es el Carlos Alcaraz – Sinner: cuándo se juega la final del Masters 1000 de Montecarlo y dónde ver por TV en directo gratis y en vivo online

El mundo del tenis se ha acostumbrado ya a los Carlos Alcaraz – Sinner, que durante años van a copar las finales de los grandes torneos. En este Masters 1000 de Montecarlo 2026 vamos a disfrutar de un nuevo enfrentamiento entre el murciano y el italiano donde ya sólo puede quedar uno tras un gran campeonato en la arcilla del Monte Carlo Country Club. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el choque en el que el título está en juego.

¿Cuándo es la final Carlos Alcaraz – Sinner en el Masters 1000 de Montecarlo?

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 y va a pelear con Jannik Sinner para intentar revalidar el título que ganó por primera vez en su carrera el año pasado. El camino del murciano sobre la tierra batida de este torneo no ha sido nada fácil. Debutó con contundencia ante Sebastián Baez, al que ganó 6-1 y 6-3, pero en los octavos de final sufrió para superar a Tomás Martín Etcheverry (6-1, 4-6 y 6-3). En cuartos pasó por encima de Aleksander Bublik con un 6-3 y 6-0, mientras que en las semifinales se cargó a Valentin Vacherot por un doble 6-4.

Durante todos los años que se ha disputado este torneo son seis tenistas españoles los que han conseguido conquistar alguna vez en su carrera el Masters 1000 de Montecarlo. El que abrió el camino en 1975 fue Manuel Orantes. Hubo que esperar hasta que Sergi Bruguera consiguiese un doblete, mientras que Carlos Moyá se tuvo que conformar con un sólo entorchado. Juan Carlos Ferrero también lo ganó dos veces y luego llegó el rey de la arcilla, que es Rafa Nadal, el cual consiguió morder el metal en el Monte Carlo Country Club en once ocasiones. Carlos Alcaraz lo conquistó en 2025 y este año espera poder revalidarlo.

La organización de este vibrante torneo de tierra batida ha programado la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 Carlos Alcaraz – Jannik Sinner para este domingo 12 de abril. La ATP escogió el horario de las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, para que arranque este choque entre los dos mejores tenistas de la actualidad, que se desarrollará en la pista central Rainiero III.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Sinner en Masters 1000 de Montecarlo 2026

Carlos Alcaraz inició el año por todo lo alto de una manera inmejorable. El murciano consiguió ganar el Open de Australia, por lo que se convertía en el tenista más joven de la historia en tener el título de los cuatro Grand Slam. Posteriormente disputó el ATP 500 de Doha, donde también se proclamó campeón, pero luego vino ese pequeño bajón en Indian Wells, donde cayó en semifinales ante Daniil Medvedev, y también en Miami, torneo en el que le apeó Sebastian Korda en el segundo encuentro que jugaba Carlitos.

Este siempre emocionante Carlos Alcaraz – Sinner que corresponde a la gran final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se jugará este domingo 12 de abril. Estos dos tenistas ya han jugando un total de 16 partidos entre ellos, ganando diez de ellos el murciano y sólo seis cayeron del lado del italiano. Su último encuentro fue en 2025 en las ATP Finals, donde ganó el de San Cándido. Será la primera vez que se enfrenten este año.

Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros que se han disputado en esta competición de tierra batida. Este Carlos Alcaraz – Sinner de la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Todos forman parte de la plataforma de pago, por lo que este ya clásico duelo entre el murciano y el italiano no se podrá ver gratis en abierto por TV.

Todos los seguidores del tenista murciano que no se pierden ni uno de sus partidos y los amantes de este deporte en general van a poder ver en directo en streaming y en vivo online la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 Carlos Alcaraz – Jannik Sinner mediante la aplicación de Movistar+, que se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, como también se puede acceder con un ordenador a su página web. La app Tennis TV, que es de pago, también es otra vía para ver el choque, ya que esta plataforma tiene los derechos de los diferentes torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de la gran final del Masters 1000 de Montecarlo 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y punto a punto del Carlos Alcaraz – Jannik Sinner y una vez concluya el encuentro sabiendo quién es campeón publicaremos la crónica y todas las reacciones relevantes que se produzcan en el Monte Carlo Country Club.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Sinner del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte que este domingo no puedan ver por televisión ni en vivo online ni en streaming el Carlos Alcaraz – Sinner correspondiente a la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 deben saber que podrán estar informados gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con la pista Rainiero III para narrar todo lo que esté ocurriendo sobre la tierra batida.