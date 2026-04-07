Cuándo se juega la final del Masters 1000 de Montecarlo: horario y cómo verla por televisión

El Masters 1000 de Montecarlo sigue su curso natural y el torneo avanza hacia las rondas finales, donde por el momento el vigente campeón de la competición, Carlos Alcaraz, sigue avanzando con un rumbo fijo. El español se deshizo por la vía rápida del argentino Sebastián Baez en su debut, por 6-1 y 6-3, y ya mira hacia su próximo objetivo.

El actual número uno del mundo firmó un debut impresionante e incluso se sorprendió a él mismo, tal y como indicó el propio Alcaraz en la rueda de prensa posterior: «Me he sorprendido a mí mismo con mi nivel… pensé que iba a jugar peor. En general, estoy contento con poder volver a jugar en tierra y con el partido. Feliz con todo».

Eso sí, a pesar de conseguir un buen ritmo en sus primeras horas en Montecarlo, cree que el número uno del mundo se lo arrebatará Sinner próximamente: «Siendo honestos, voy a perder el número uno del mundo. No sé si en Montecarlo o en el siguiente torneo… defiendo título aquí y Jannik va a ganar puntos porque no tiene nada que defender. Tengo que intentar jugar lo mejor que pueda y veremos qué ocurre… no está en mi cabeza ahora mismo el número uno del mundo, lo único que quiero es sentirme lo mejor que pueda con mi juego».

Cuándo es la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 Tras las dos derrotas de Carlos Alcaraz en Indian Wells y Miami, donde fue eliminado en semis y tercera ronda, respectivamente, es el momento de dar un paso al frente en el primer Masters 1000 de la temporada de tierra batida. Y qué mejor forma que hacerlo donde defiende título: en Montecarlo. Para ello, deberá llegar a la gran final de la competición, que se jugará este próximo domingo 12 de abril.

A qué hora empieza la final del Masters 1000 de Montecarlo

El choque por el título en las preciosas y bellas instalaciones del Masters 1000 de Montecarlo se podrá disfrutar a partir de las 15:00 horas, del ya citado domingo de 12 de abril. A este escenario intentará llegar Carlitos Alcaraz, de lo contrario se podría meter en un lío y peligraría el número uno del mundo, al que cedería por el momento al italiano Jannik Sinner, doble campeón en Indian Wells y Miami.

Our reigning champ is up and running 👑@carlosalcaraz defeats Baez 6-1 6-3 to move into Round 2#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/zFWCFl87OH — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 7, 2026

Dónde ver por TV gratis en directo la final del Masters 1000 de Montecarlo

Como viene siendo habitual, exceptuando el Open de Australia y Roland-Garros, que se pueden seguir en Eurosport, la final del Masters 1000 de Montecarlo se podrá ver y disfrutar a través de las pantallas de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. En la web de OkDiario también os detallaremos todo lo que ocurra en la competición, con los mejores comentarios, imágenes, vídeos y curiosidades más significativas. Todo esto será narrado minuto a minuto a través del portal de Eduardo Inda.