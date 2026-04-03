Así queda el cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026: contra quién debuta Carlos Alcaraz y sus posibles rivales

La hoja del calendario, ya en abril, da una pista. Las marcas marrones sobre los calcetines lo confirman, la gira por tierra de batida está a la vuelta de la esquina. Ya la prepara Alcaraz en el Real Sociedad Club de Campo de Murcia, donde se ha ejercitado junto a Landaluce antes de viajar este viernes a Montecarlo.

En el Principado volverá a empuñar la raqueta y desprecintará una gira de tierra batida que disputará al completo. A Montecarlo le sigue el Godó de Barcelona, los Masters 1.000 en Madrid y Roma y el colofón de Roland Garros. Atrás queda una gira norteamericana de aprendizaje para Alcaraz.

Se quedó en semifinales de Indian Wells, tras ceder ante Medvedev después de 16 victorias consecutivas en el inicio de año, y no superó la tercera ronda en Miami. Korda fue su verdugo. En Montecarlo, Alcaraz tendrá un camino benévolo hasta una hipotética final en la que presumiblemente se enfrentaría con Sinner.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montecarlo

La edición del 2026 del Masters 1000 de Montecarlo se disputará del 5 al 12 de abril en las preciosas instalaciones del Monte Carlo Country Club, consideradas una de las más bellas del mundo por su preciosa estampa junto al mar Mediterráneo. Las primeras rondas del torneo arrancarán a las 11:00 hora local y se disputarán del 5 al 7 de abril la primera; 7 y 8 de abril la segunda y 8 y 9 la tercera. A partir de entonces será un día por ronda. Los cuartos de final el viernes 10 de abril, las semifinales el sábado 11 a partir de las 13:30 horas y final, como viene siendo habitual, dará comienzo a partir de las 15:00 horas del domingo 12 de abril.

Posibles rivales de Carlos Alcaraz en Montecarlo

En cualquier caso, Alcaraz debutará en Montecarlo el martes 7 de abril o el miércoles 8 de abril. Una fecha todavía por determinar. Evita la primera ronda por su ranking e ingresa en la segunda, donde se medirá con el ganador del partido entre Báez y el mítico Wawrinka que ha recibido una wildcard del torneo. En octavos se medirá con Etcheverry, Dimitrov, Tiafoe o Atmane y las curvas comienzan en cuartos. Ahí esperarían Bublik, Lehecka, Tabilo o Griekspoor. En semifinales un especialista como Musetti, Mensik, De Miñaur o el tenista local Vacherot y en la final Sinner o Zverev.

Resto del cuadro del Masters 1000 de Montecarlo

Más picante es el lado del cuadro de Sinner. Por su camino aparece Casper Ruud como posible rival en cuartos de final, mientras que Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Andrey Rublev se perfilan como amenazas en semifinales. Un recorrido, a priori, más complejo y cargado de exigencia. Cabe recordar que Novak Djokovic, aún sin una fecha definida para su regreso tras renunciar a Miami debido a una lesión en el hombro derecho, no participa en Montecarlo.

Cuántas veces ha ganado Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Montecarlo

La relación de Carlos Alcaraz con Montecarlo es sinuosa. En sus cinco años como profesional, únicamente ha competido en dos ocasiones -2022 y 2025- y obteniendo resultados completamente opuestos. En su primera participación no pasó de segunda ronda, donde cayó ante Korda, precisamente verdugo en el último Masters 1.000 disputado del curso. Mientras que en 2025, la temporada pasada, levantó el trofeo al remontar en la final a un Musetti que acabó lesionado.