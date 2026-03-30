Sinner amenaza a Alcaraz: se aprieta la pelea por el número uno del mundo

El tenis da carpetazo a la gira norteamericana con Jannik Sinner bañado entre confeti y con Carlos Alcaraz reconectando consigo mismo. Dos títulos para el italiano y dos cruces para el español, lo que desemboca en tijeretazo en el ranking ATP porque Alcaraz únicamente ha logrado 40 puntos entre Indian Wells y Miami, mientras que Sinner 2.000. Sigue el murciano como número uno del mundo, aunque con apenas 1.190 puntos de ventaja sobre el italiano.

La gira por tierra batida dictará sentencia. De hecho, Sinner depende de sí mismo para recuperar el trono. Si reina en el próximo Masters 1.000, el de Montecarlo, volverá a ser número uno del mundo independientemente del resultado de Alcaraz, aunque sea finalista. El italiano tiene barra libre de sumar puntos hasta que el tenis se sitúe en Roma, ya que el año pasado ni participó en Montecarlo, Barcelona y Madrid por su sanción por dopaje.

Alcaraz, en cambio, se coronó en Mónaco y alcanzó la final en la Ciudad Condal, por lo que defiende 1.330 puntos. Después llegará Madrid, donde ambos parten con el contador a cero, pues el murciano se cayó de la última edición del Mutua Madrid Open por lesión. Y la gira sobre tierra culminará con el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros, ambos torneos ganados por Alcaraz, así que Sinner tiene oportunidad de arrebatar el número uno e incluso meter distancia.

El resto del ranking registra el subidón de Lehecka, finalista en Miami. Experimenta un ascenso de ocho plazas y se instala en la decimocuarta, lo que provoca el descenso, entre otros, del italiano Luciano Darderi y el argentino Francisco Cerúndolo. Y en lo que a España respecta, Davidovich se mantiene en 17º lugar; Munar baja dos y cae al 37º; Bautista sube al 80º y Pablo Carreño y Rafa Jódar entran al top 100 en 88º y 89º puesto respectivamente. Ascenso del joven Jódar, que ha ganado 20 posiciones.