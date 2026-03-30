Sinner conquista Miami y logra un hito imposible para Nadal

Lehecka, que no había cedido un servicio en todo el torneo, apenas duró dos saques hasta que Sinner le quebró por primera vez. El checo se diluyó (6-4, 6-4) entre el resto del italiano y la lluvia de Miami, que retrasó la final y la detuvo en su ecuador. Sonríe Jannik, que se quita la gorra y muestra el rostro de la satisfacción. La gira norteamericana es suya. Ahí lo tiene, el Sunshine Double en el bolsillo. Un doblete consecutivo en Indian Wells y Miami que no consiguió ni Rafa Nadal. Y lo hace sin perder un set, algo nunca antes visto.

Antes que Sinner lo habían logrado Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016). Pero, a diferencia de ellos, Sinner lo ha hecho sin perder un solo set por el camino. Lehecka, debutante en finales Masters 1.000, tardó menos de quince minutos en comprobar lo caro que es ganar este tipo de torneos.

En el tercer juego del partido perdió su saque por primera vez en el torneo, y en el siguiente al resto, Sinner le levantó tres bolas de break seguidas con cinco saques que no recibieron respuesta. La primera manga culminó con nubes negras sobre el Hard Rock Stadium, que iniciaron su descarga en el momento en que Sinner ganaba 15-30 al resto en el primer juego del segundo set. Casi una hora y media después, y bajo la atenta mirada desde la grada del exfutbolista Ronaldo, Lehecka remontó el juego, pero no el partido.

El checo había mejorado tras el parón por la lluvia, pero errores puntuales en momentos clave le penalizaron a menudo, probablemente forzado a arriesgar para poner en apuros al italiano. Sinner estuvo implacable con su servicio, con el que sumó diez saques directos en el partido y se llevó un 92 % de los juegos disputados con su primer saque. También contabilizó 21 ganadores y 19 errores no forzados, por 16 ganadores y 28 errores no forzados de Lehecka.

La victoria, además, le acerca al número 1 del ranking de la ATP, puesto que perdió en favor de Carlos Alcaraz el pasado septiembre. Sinner se encuentra a 1.190 puntos de distancia del español tras esta victoria, pero en la gira de tierra defiende 1.950 puntos, por 4.330 de Alcaraz, quien ganó Roland Garros, Montecarlo y Roma hace un año.