Vuelta a la tierra: Alcaraz entrena en Murcia, ‘olvida’ Miami y ya mira a Montecarlo

Domingo de Ramos para unos, de raqueta para Carlos Alcaraz. Ni el festivo detiene a Carlitos que, tras días de desconexión por la prematura eliminación en Miami, ya ha vuelto a los entrenamientos. Lo ha hecho en su Murcia natal, en casa, en el Real Sociedad Club de Campo de Murcia, donde ha vuelto a empuñar la raqueta junto a su equipo técnico.

Las marcas marrones sobre sus calcetines no engañan, son señal inequívoca de que la gira por tierra de batida está a la vuelta de la esquina Ya la prepara Alcaraz, que el próximo viernes viajará a Montecarlo para el primer torneo de arcilla del curso. Le esperan unos meses cargados en los que irá de torneo a torneo sin apenas descanso. Al Principado le sigue Barcelona con el Godó.

De la Ciudad Condal viajará a Madrid y de la capital española a la italiana, Roma, para poner el colofón a la gira de tierra batida con el segundo Grand Slam del año, Roland Garros. El curso pasado fue su mejor gira, con títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros y final en Barcelona. Este curso defiende más de 4.000 puntos en el ranking. Su defensa inicia en Murcia.

Alcaraz mantiene el pulso por el número uno con Jannik Sinner, que hace un curso estuvo apartado del circuito por la suspensión por dopaje y todo lo que acumule hasta Roma, donde reapareció, serán puntos añadidos. Alcaraz, sin embargo, defiende 1000 puntos en Montecarlo, 330 en Barcelona, otros 1000 en Roma y 2000 en Roland Garros.

El Masters 1000 de Montecarlo será el primer torneo sobre tierra y el quinto de la temporada para un Alcaraz que ganó en Australia y Doha. Contó por victorias sus primeros 16 partidos del año. Posteriormente, chocó contra los muros. En semifinales de Indian Wells ante el de Medvedev y poco después contra Korda en tercera ronda de Miami.