Alcaraz explota en Miami: «¡No puedo más! Me quiero ir a casa»

Carlos Alcaraz explotó consigo mismo en Miami. El tenista español cayó eliminado contra Sebastian Korda en la tercera ronda del segundo Masters 1.000 que disputó en 2026 y lo hizo dejando muestras preocupantes de agotamiento mental, algo que ya le ha sucedido en otros momentos de su carrera.

El principal síntoma de su estrés no ocurrió en los juegos finales, cuando Korda le sentenció con un break para terminar derrotándole por 4-6 en el último set, sino en la segunda manga. Cuando más sufrió Alcaraz fue precisamente antes de sacar su garra y levantar un tanteo que parecía prácticamente perdido para el murciano.

Ocurrió el segundo set, cuando marchaba 1-2 para Korda y tenía bola de rotura. Alcaraz, que había perdido el primero (3-6), se dirigió a su banquillo y fue rotundo. «Hoy no puedo más», le decía a Samu López, mientras su entrenador le animaba: «¡Venga, vamos!» Carlos insistió tras confirmarse el break del estadounidense: «Me quiero ir a casa tío, no puedo más», repitió hasta en tres ocasiones.

🙁 «¡No puedo más! Me quiero ir a casa…» El sufrimiento de Alcaraz. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/ONxEbPGOSP — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) March 22, 2026

Al finalizar el encuentro, explicó cómo se sentía en rueda de prensa, dejando claro que necesita un descanso después de un inicio de año frenético en el que ha encadenado su victoria en el Open de Australia con el ATP de Doha y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami.

Alcaraz pide una pausa

Así hablaba Alcaraz en el Hard Rock: «Ahora mismo estoy pensando en tomarme unos días libres, en resetear mi cuerpo y mi mente. Voy a casa a estar con mi familia y amigos, a descansar todo lo que mi equipo me permita. Necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista».

«Estoy intentando jugar lo mejor posible. Obviamente, los jugadores contra los que juego, creo que no tienen la presión que suelen tener cuando juegan contra otro jugador», dijo a la vez que volvió a repetir que sus rivales suelen desarrollar sus mejores actuaciones contra él.

«Es un poco molesto, pero hay que aceptarlo. Hay que seguir adelante y darlo todo. Por suerte, siento que tengo muchas armas, muchas cosas que puedo hacer en la pista para intentar que se sienta incómodo», zanjó.