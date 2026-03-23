La preocupante reflexión de Alcaraz tras perder en Miami: «Necesito volver a sentirme con ganas»

Carlos Alcaraz se marchó del Masters 1000 de Miami a las primeras de cambio después de perder ante Sebastian Korda (6-3, 5-7 y 6-4) en tercera ronda del torneo americano. Además de por la derrota, el número 1 del mundo dejó varias imágenes preocupantes durante el partido que se trasladaron a la rueda de prensa posterior, donde dejó claro que necesita un reset mental para afrontar de la mejor forma posible la gira de tierra que arranca el próximo mes de abril en Montecarlo.

Carlos Alcaraz dijo adiós a la gira americana con una sorprendente derrota ante Sebastian Korda en apenas 2 horas de partido en el Hard Rock Stadium. El tenista murciano, que también cayó a las primeras de cambio en la edición de 2025, volvió a repetir errores del pasado y no pudo obrar la remontada ante el tenista americano. Además de por la sensación de poca brillantez en el juego y cansancio en las piernas, el número 1 del mundo también hizo saber su hastío mental durante el encuentro.

«Es para maquillar un 6-3, 6-4 o 6-3, 7-5, una cosa así. Más no puedo, más no puedo», dijo a su banquillo al inicio del segundo set después de perder 6-3 en la primera manga. A los ánimos de su entrenador, Samu López, el tenista español dejó claro que: «No puedo más, quiero irme ya a casa, tío. No puedo más, no puedo más, no puedo más». Finalmente, pudo remontar en el segundo set, pero acabó cayendo en el tercero en un partido en el que el número 1 del mundo entró con el pie cambiado.

La reflexión de Alcaraz tras caer en Miami

Después de consumar su derrota en tercera ronda del Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz atendió a los medios de comunicación y dio explicaciones sobre lo que había sucedido sobre la pista. «Ahora mismo estoy pensando en tomarme unos días libres, en resetear mi cuerpo y mi mente. Voy a casa a estar con mi familia y amigos, a descansar todo lo que mi equipo me permita. Necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista», reflexionó Carlos Alcaraz haciendo alusión a una situación similar que ya le ocurrió en 2025.

«Estoy intentando jugar lo mejor posible. Obviamente, los jugadores contra los que juego, creo que no tienen la presión que suelen tener cuando juegan contra otro jugador», dijo a la vez que volvió a repetir que sus rivales suelen desarrollar sus mejores actuaciones contra él. «Es un poco molesto, pero hay que aceptarlo. Hay que seguir adelante y darlo todo. Por suerte, siento que tengo muchas armas, muchas cosas que puedo hacer en la pista para intentar que se sienta incómodo», zanjó.

«La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina. Tengo unos torneos muy buenos y estoy deseando jugar allí. Sí, ahora mismo lo que tengo en mente es tomarme unos días libres, desconectar, recargar las pilas, estar listo y en buena forma para la temporada de tierra batida», dijo sobre sus próximos objetivos en la temporada de tierra batida. Su primer reto será a partir del 6 de abril en el Masters 1000 de Montecarlo. Después vendrán Barcelona, Madrid, Roma y el asalto a su tercer Roland Garros.