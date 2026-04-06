Masters 1000 de Montecarlo 2026: dónde ver por TV en directo gratis y en streaming todos los partidos

El Masters 1000 de Montecarlo 2026 arranca y los seguidores de este deporte ya pueden disfrutar de este torneo en el que Carlos Alcaraz intentará revalidar el título, ya que ganó por primera vez su carrera el torneo el año pasado. Junto al murciano estará Roberto Bautista como único representante español, por lo que son los únicos que optan a llevarse el trofeo el próximo 12 abril, fecha en la que se celebrará la final en el Monte Carlos Country Club.

Carlos Alcaraz no tendrá un camino de rosas si quiere pelear por el trofeo, ya que en su parte del cuadro se podría cruzar con rivales complicados como pueden ser Dimitrov, Tiafoe, Lehecka, Musetti, Mensik o De Miñaur. Ya, como posibles rivales potenciales en la gran final del Masters 1000 de Montecarlo 2026 encontraríamos a su ya ‘archienemigo’ Jannik Sinner o Alexander Zverev.

Dónde ver por TV todos los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Como suele ser habitual en nuestro país, Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes partidos que se disputen en el Masters 1000 de Montecarlo 2026. Carlos Alcaraz y Roberto Bautista serán los únicos representantes españoles que participarán en este torneo de tierra batida, por lo todos aquellos amantes de este deporte que quieran disfrutar de esta competición tendrán que tener contratada esta plataforma de pago.

Hay que tener en cuenta que este operador tiene diferentes canales por los que se retransmitirán los partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026. Esto quiere decir que algunos de ellos se podrán ver en directo por televisión mediante los canales Movistar+ Plus o Vamos, que estarían incluidos en el paquete básico de este medio de comunicación de pago. El Movistar Deportes sí que forma parte de un paquete al que habría que estar suscrito, pero habrá que estar atentos a ver qué partidos se emiten por cada canal mencionado.

Cómo ver online y en streaming el Masters 1000 de Montecarlo desde España

Por otro lado, todos aquellos aficionados a este vibrante y emocionante deporte deben saber que también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online los diferentes partidos del Masters 1000 de Montecarlo 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app ofrecerá los encuentros que jueguen Carlos Alcaraz o Roberto Bautista y está disponible para que todos los clientes de este operador se la descarguen en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Su uso es sencillo, ya que sólo hay que iniciar sesión y acudir al canal escogido.

Además, también tenemos que destacar que no hace falta tener Movistar+ para disfrutar de todo lo que ocurra en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, ya que existe la plataforma Tennis TV, que es de pago, pero por la que se pueden ver todos los torneos que se disputen en la ATP, salvo los cuatro Grand Slam. Es por ello que todos los seguidores de este deporte tienen esta vía para seguir todo lo que suceda en este emocionante campeonato.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que vaya sucediendo en este Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde estaremos prestando especial atención a los representantes españoles que lo jueguen -Carlos Alcaraz y Roberto Bautista-. También narraremos en directo y en vivo online los partidos más importantes que jueguen y compartiremos con todos nuestros lectores las crónicas de sus respectivos encuentros y las reacciones relevantes que se puedan producir.