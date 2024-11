Así es Roberto Bautista: mujer, hijos, ranking y qué le pasó a su padre

Roberto Bautista Agut (14 de abril de 1988, Castellón) volverá a ser el escudero perfecto de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en la fase final de la Copa Davis. La presencia del valenciano como número dos en los cuartos de final de este martes ante Países Bajos es una incógnita tras el regreso de Rafa en el que será su último gran evento como jugador profesional. El actual número 75 de la ATP y ganador de la Copa Davis en 2019, volverá a un baluarte para David Ferrer esta semana en el Martín Carpena.

Roberto Bautista volverá a ser uno de los grandes protagonistas en esta fase final de la Copa Davis. El tenista de Castellón puede ser el gran sacrificado si finalmente David Ferrer acaba decidiéndose por Rafa Nadal como número do pero a pesar de ello ganador de la Copa Davis en 2019 será importante en esta semana que se presenta grande en Málaga. La primera eliminatoria será este martes ante Países Bajos y en el horizonte se vislumbra una final con la ensaladera como protagonista en el Martín Carpena.

Cuántos años tiene Roberto Bautista: su edad, altura y peso

Roberto Bautista llega a esta Copa Davis con 36 años y sabiendo que puede ser su última gran oportunidad de ganar un título. Su altura es de 1,83 y pesa 75 kilos.

Cuál es el ranking ATP actual de Roberto Bautista

Roberto Bautista llega a la final de la Copa Davis como número 75 en la clasificación de la ATP. Después de más de dos años sin ganar un título, el pasado mes de octubre salió campeón del ATP 250 de Amberes tras imponerse en la final al checo Jiri Lehecka por 7-5, 6-1.

La familia de Bautista: su mujer y su hijo

Roberto Bautista y su pareja Ana Bodí fueron padres de su primer hijo el pasado mes de septiembre de 2020. Así que Roberto Bautista Junior, a sus cuatro años, también estará presente en las gradas del Martín Carpena de Málaga para apoyar a su padre.

De dónde es y dónde nació Bautista

Roberto Bautista nació en la localidad de Benlloch, ubicado en Castellón, y en los últimos años se ha convertido en uno de los deportistas más importantes de esta provincia de la Comunidad Valenciana.

La muerte de su padre y su madre, los golpes más duros de su vida

Roberto Bautista ha vivido un gran drama familiar en los últimos años con las pérdidas de su padre y su madre. Primero fue su madre, que falleció en 2018 de forma totalmente inesperada. «Mi madre falleció en 2018. Estaba en el club en el que solía entrenar cuando recibí una llamada después del entrenamiento. Descubrí que mi madre se fue a dormir y ya no se despertó. Fue 100% inesperado. Era muy joven, solo tenía 52 años, pero soportaba mucho estrés al cuidar a mi padre», contó en una entrevista reciente.

El segundo palo fue en 2019 y justo durante la Copa Davis que acabó ganando España con Roberto Bautista en la pista. Durante la competición, el tenista tuvo que abandonar la concentración por el trágico fallecimiento de su padre, que quedó tetrapléjico en silla de ruedas después de sufrir un accidente con un caballo en el negocio familiar.

«Pasó días antes de los Juegos Olímpicos de Río, que casi decidí evitar pero terminé yendo. Necesitaba una máquina de respiración artificial ya que no podía hacerlo por sí mismo. Teníamos dos personas, más mi madre, que cuidaban a mi padre las 24 horas del día. Fue extremadamente difícil. Sabía que durante este tiempo no podía dejar de jugar. Tenía que ayudar a mi padre. Al principio no sabíamos cuánto costarían los tratamientos o todas sus operaciones. Tuve que seguir trabajando. Sé que además del dinero es lo que mi padre quería para mí. Mis padres querían que hiciera mis sueños realidad sin importar la situación», dijo.

«Llegué a sus últimos minutos y jugué un partido 24 horas después. Era lo que mi padre quería para mí. Su fallecimiento fue un poco inesperado, pero mi familia sabía que podría suceder cualquier día. Aunque sabía esto, una vez que tu padre fallece, te enfrentas a eso. Te enfrentas a la pérdida de otro padre y no hay palabras. Estos momentos difíciles me hicieron más fuerte», contó sobre el fatídico día de su muerte.

Trayectoria y partidos en la Copa Davis con España

Roberto Bautista ya sabe lo que es ganar una Copa Davis. Fue en 2019 en un torneo marcado por el fallecimiento de su padre Ximo. En los últimos años, el tenista, que llegó a ser dentro de los diez mejores del mundo en 2019, ha sido un fijo con España en la Copa Davis.

Durante su periplo defendiendo la camiseta de España, ya se en Juegos Olímpicos, Copa Davis y ATP Cup, ha ganado 27 partidos y ha sufrido 10 derrotas teniendo un porcentaje de éxito del 73%. En Copa Davis ha ganado 13 encuentros y ha perdido seis. Con España suma 9 victorias en los últimos 10 partidos, siendo la última ante Arthur Fils, que resultó decisiva para estar en la fase final que se disputa esta semana.