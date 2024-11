La clave para saber si Rafa Nadal jugará en la Copa Davis: confirmado por el capitán de España

Rafa Nadal afronta su última semana como jugador profesional en la Copa Davis 2024 y la gran incógnita es si David Ferrer tirará de él para jugar el individual en la eliminatoria de cuartos de final de este martes ante Países Bajos. Apostar por el mejor de la historia del deporte español o por Roberto Bautista es la gran duda del capitán español a horas de que el equipo español entre en liza en la fase final del torneo que se disputa esta semana en el Martín Carpena de Málaga.

Rafa Nadal está listo para ayudar a España en la fase final de la Copa Davis y este martes se disputará la eliminatoria de cuartos de final contra Países Bajos. Carlos Alcaraz será el número 1 español al 100% y la gran duda es si David Ferrer tirará de Roberto Bautista como ha venido sucediendo últimamente o se decantará por un Rafa Nadal que desde los Juegos Olímpicos de París sólo ha disputado el torneo amistoso disputado en Arabia Saudí. Así que esta es la gran incógnita a horas del debut.

Sobre ello se pronunció David Ferrer, entrenador y amigo de Rafa Nadal, que será el encargado de tomar la decisión. «Es una suerte compartir el último momento de Rafa (Nadal) en una pista de tenis. Somos afortunados de vivir estos momentos, sobre todo de alguien al que tienes un cariño especial», dijo en la rueda de prensa previa en la que participaron todos los integrantes del equipo español compuesto por Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

David Ferrer también habló para Movistar dejando una pista de lo que puede suceder con Nadal este martes ante Países Bajos. «A Rafa lo veo bien, ha entrenado bien estos días, mejorando cada día, cada día mejor», afirmó sobre la evolución del tenista balear, que en las últimas semanas ha aumentado el nivel de intensidad jugando varios partidos amistosos de nivel, como el que disputó ante Alex de Miñaur ya en Málaga. «En general estoy contento. El ambiente es bueno, todos están entrenando muy bien y, en ese aspecto, estoy tranquilo», zanjó el entrenador.

Nadal y su participación en la Copa Davis

Rafa Nadal también se ha pronunciado sobre su papel en el equipo español de la Copa Davis y la difícil decisión de David Ferrer. «Ya se lo he dicho a David en multitud de ocasiones: que no tome ninguna decisión en base al hecho de que es mi última semana como tenista profesional. Lo primero es el equipo, y que no le afecte lo más mínimo el ruido que pueda haber alrededor. Él tiene que hacer lo que sea mejor para el equipo y yo así lo quiero», afirmó en los medios oficiales de la Real Federación Española de Tenis.

«He intentado trabajar lo más rápido posible durante el último mes y medio. Por supuesto, cuando no compites muy a menudo, es un poco más difícil mantener el nivel en una base constante, pero tenemos buenos momentos, momentos más difíciles. Creo que la mejora está ahí cada día, pero tenemos un gran equipo. Es el trabajo del capitán que decide qué es lo mejor para el equipo», dijo Nadal en la rueda de prensa previa al duelo de cuartos de final contra Países Bajos.

«Estamos acostumbrados a que cuando un entrenador pone a uno, si gana, es fantástico y sino no. A veces, en el deporte, las cosas son aleatorias y no se puede adivinar nada. A veces me he sentido bien y al día siguiente he hecho un desastre de partido. Voy a ayudar lo que pueda al equipo, ya sea dentro o fuera de la pista», apuntó sobre su papel en la eliminatoria.