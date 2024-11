El movimiento más inesperado de la familia de Rafa Nadal antes de su retirada: nadie lo puede creer

La familia de Nadal ha tenido un bonito detalle con Rafa en la semana en la que el mejor deportista de la historia de España (y uno de los mejores del mundo) pone fin a su carrera. El tenista balear encara su último baile en la fase final de la Copa Davis 2024 en la que intentará ayudar a España a ganar su séptima ensaladera cinco años después de la consecución de la última. Todo en un Martin Carpena de Málaga que ya se prepara para ver el último baile del ganador de 22 Grand Slams.

Rafa Nadal habló este lunes ante los medios de comunicación en la conferencia de previa al duelo de cuartos de final de la Copa Davis 2024 que enfrentará a España contra Países Bajos en el Martín Carpena de Málaga. Esta será la primera ‘final’ para el equipo de un David Ferrer, que tiene ante si el gran dilema a horas del estreno de España en la fase final de la competición: alinear o no a Nadal en el duelo de individuales.

Esa es la gran duda en la previa del España-Países Bajos de la Copa Davis. Después de acabar lastimado los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal sólo ha disputado el torneo de leyendas en el desierto hace unas semanas pero pese a la inactividad dejó claro ante los medios que ha entrenado a conciencia para mostrar su mejor versión en caso que tenga que jugar los individuales.

«Si estoy en la pista, jugaré con la máxima ilusión y determinación. Lo demás es trabajo de David Ferrer, que tomará las decisiones para que vaya lo mejor posible», añadió. «He intentado trabajar lo más rápido posible durante el último mes y medio. Por supuesto, cuando no compites muy a menudo, es un poco más difícil mantener el nivel en una base constante, pero tenemos buenos momentos, momentos más difíciles. Creo que la mejora está ahí cada día, pero tenemos un gran equipo. Es el trabajo del capitán que decide qué es lo mejor para el equipo», afirmó en rueda de prensa.

La familia de Nadal ha tenido un bonito detalle con Rafa en la semana en la que se despide del tenis. Desde su tío y ex entrenador Toni, pasando por su hermana e incluso primos, han cambiado su imagen en las redes sociales y ahora se puede ver la clásica cabeza de toro que siempre ha representado al tenista balear.

The Nadals have changed their PP to support Rafa ❤ pic.twitter.com/je4DGUj3AJ

— sabrine (@sabrine931) November 17, 2024