El gesto que delata a Pedro Martínez durante la rueda de prensa y que ensalza a Nadal: no le quita ojo

Nadal recorre esta semana sus últimos días como tenista. Ha comenzado a escribir la página final de un libro rebosante de éxitos, hasta 92 trofeos, que podrían aumentar en Málaga si conquistar la Davis. Él no piensa en otra en cosa. «Estoy para ayudar al equipo a ganar, no para retirarme», asegura.

El balear llevaba años que había dejado sentirse tenista, al menos como él lo entiende, que es compitiendo plenamente dentro de la pista. Se acaba así un vuelo cuyo trayecto de 23 años ha estado repleto de éxitos hasta su aterrizaje final. Un épico viaje de muchas más alegrías (1.080 victorias) que tristezas (227 derrotas). Sus últimos raquetazos serán en Málaga, dentro del marco de la Copa Davis.

Cada paso que da Nadal en la Costa del Sol rezuma a despedida, a esa sensación de las últimas veces. La última concentración junto a los compañeros, los últimos entrenamientos previos, las últimas cenas juntos… Este martes ha dado un nuevo paso más hacia ese inexorable momento del fin de su carrera.

Compareció ante los medios de comunicación en su última rueda de prensa previa a un partido. O la penúltima. Todo dependerá de si España supera la primera eliminatoria de la Copa Davis ante Países Bajos. La puesta en escena reflejó la importancia de su figura. Presidió la comparecencia, situado en el centro de la mesa y escoltado por Ferrer, capitán del equipo español y Alcaraz, heredero natural de su trono.

En un costado se situó Pedro Martínez, tenista que arribó en el equipo español como sustituto del lesionado Pablo Carreño. El de Alzira, actualmente número 42 del ranking mundial, ya participó en la fase de grupos de la Copa Davis el pasado mes de septiembre en Valencia y logró una victoria clave en dobles junto a Granollers. Para él, esta no será la primera vez en sustituir a Carreño, pues ya lo hizo recientemente al hacer lo propio en la competición individual de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pedro, que ha coincidido en pocos torneos con el balear, no le quitó ojo durante la comparecencia. Mientras Rafa hablaba sobre sus sentimientos y estado de forma, el de Alzira le contemplaba con atención. Sin perderle de vista en ningún momento. «Yo no he podido estar mucho con él, no hemos coincidido demasiado. Es especial para mí. Creo que va a ser una competición muy bonita», aseguró Pedro Martínez.